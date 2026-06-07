Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gears of War: E-Day wird plötzlich zum spannendsten Xbox-Thema vor dem eigentlichen Showcase. Nicht nur, weil Fans auf neues Gameplay, Vorbestellungen und einen Release-Termin hoffen. Sondern weil ein neuer PEGI-Eintrag offenbar auch eine PS5-Version listet.

Was genau ist passiert? Gears of War: E-Day wurde bei PEGI für Xbox, PC und PS5 bewertet. Laut dem Beitrag erhielt das Spiel eine PEGI-18-Einstufung wegen Gewalt, Sprache und In-Game-Käufen. Außerdem sollen Vorbestellungen später am heutigen Tag starten.

Bislang wurde Gears of War: E-Day offiziell vor allem als Xbox- und PC-Titel wahrgenommen. Die Reihe gehört seit fast 20 Jahren zu den wichtigsten Xbox-Marken.

Gears of War: E-Day für die PS5? Was dafür und was dagegen spricht!

Wenn ausgerechnet ein neuer Hauptteil von Gears auch für PlayStation 5 erscheint, wäre das ein weiteres starkes Signal für Microsofts Multiplattform-Kurs. Microsoft hat in den letzten Monaten immer mehr Xbox-Spiele auf PlayStation gebracht. Gleichzeitig gibt es innerhalb der Xbox-Community den Wunsch nach klareren Exklusivspielen. Gears of War: E-Day sitzt genau zwischen diesen beiden Strategien.

Ein PS5-Rating bedeutet nicht automatisch, dass die Version wirklich zum Launch erscheint. Altersfreigaben können früh eingereicht werden, alte Pläne abbilden oder sich noch ändern. Trotzdem sind Rating-Einträge deutlich belastbarer als normale Social-Media-Gerüchte.

Insider hält dagegen

Die Lage wird noch komplizierter, weil parallel ein anderes Gerücht kursiert. Jeff Grubb sagte im Giant Bomb-Podcast, dass Gears of War: E-Day ursprünglich für PS5 geplant gewesen sei, diese Version nun aber nicht mehr erscheinen solle. Die Entscheidung sei angeblich sehr kurzfristig gefallen. Demnach könnte Microsoft wieder stärker über Exklusivinhalte nachdenken, nachdem Xbox-CEO Asha Sharma zuletzt betont hatte, dass die Plattform exklusive Inhalte und Services brauche.

Damit stehen zwei Hinweise gegeneinander: Auf der einen Seite PEGI und mögliche PS5-Daten. Auf der anderen Seite ein Insider-Gerücht, das von einer kurzfristig gestrichenen PlayStation-Version spricht.

PEGI-Rating dürfte vor der Exklusiv-Entscheidung getroffen worden sein

Wer hat also recht? Beide? Nun, ein PEGI-Rating sagt nicht wirklich, dass es eine PS5-Version geben wird. Die PlayStation 5-Variante könnte quasi fertig sein, aber dennoch nicht erscheinen, wenn die Xbox-Leitung kurzfristig die Reißlinie zieht.

Was Fakt ist? Gears of War: E-Day soll heute beim Xbox Games Showcase eine große Rolle spielen. Genau dort muss Microsoft nun liefern. Ein neuer Trailer allein reicht fast nicht mehr. Fans wollen wissen, wann das Spiel erscheint, ob Vorbestellungen starten und vor allem: auf welchen Plattformen es wirklich kommt.

Sollte Microsoft eine PS5-Version bestätigen, wäre das ein weiterer großer Schritt in Richtung Multiplattform-Zukunft. Sollte die PS5 fehlen, wird sofort diskutiert werden, ob Xbox bewusst wieder stärker auf Exklusivität setzt. Das macht E-Day plötzlich zu mehr als nur einem neuen Gears-Spiel. Es wird zum Testfall für Microsofts Strategie.

Gears of War: E-Day ist ein Prequel zur bekannten Shooter-Reihe. Das Spiel erzählt den Emergence Day, also jenen Tag, an dem die Locust-Horde aus dem Untergrund hervorbricht und die Welt von Sera ins Chaos stürzt. Im Mittelpunkt stehen jüngere Versionen von Marcus Fenix und Dom Santiago. Ob PlayStation-Spieler dabei direkt mitkämpfen dürfen, bleibt also aktuell offen.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !