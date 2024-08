Noch mehr Xbox-Spiele für die PS5? – „Flaggschiffe bleiben Exklusiv“

Das kommende Indiana Jones-Spiel erscheint im Laufe des Jahres 2025, also nach Xbox Series X/S- und PC-Release am 9. Dezember, auch für die Sony PlayStation 5 (PS5). Warum? Das bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich in einem Interview auf der Gamescom, die aktuell in Köln stattfindet. Diese Ankündigung könnte die Gaming-Landschaft erheblich verändern und sorgt bereits jetzt für Aufsehen.

Die berechtigte Frage hinter dieser Strategie lautet: Verliert die Xbox dadurch nicht ihre Einzigartigkeit? Spencer hat darauf eine klare Antwort. Der Xbox-Chef betont, dass Xbox-Spieler weiterhin die ersten sein werden, die neue Spiele genießen können. Zudem werden sie direkt in den Game Pass integriert. Kurz darauf sollen einige Spiele auch auf der PS5 verfügbar sein. Es gibt jedoch Ausnahmen!

Die Spieleindustrie verändert sich rasant, und Microsoft möchte diesen Wandel mitgehen. Spencer erklärte, dass durch die Übernahmen von Bethesda und Activision enormer Druck auf das Unternehmen lastet, die investierten Summen auch wieder einzuspielen. Immerhin betrachtete Microsoft als Tech-Gigant die „Xbox-Abteilung“ jahrelang als Spielerei für nebenbei. Mit den über 80 Milliarden US-Dollar, die man für Bethesda und Activision-Blizzard-King gezahlt hat, muss man auch abliefern. Rekordgewinne müssen erzielt werden, um Aktionäre nicht abzuschrecken. Jetzt ist die Marke Xbox kein Nebenwerk mehr von Windows, Azure und Co bei Microsoft, sondern eine Abteilung bei der man genau auf die Zahlen schielt.

Phil Spencer betonte allerdings, dass das nicht für alle Xbox-Spiele gilt. Nicht jeder „Xbox-Exklusivtitel“ wird für die PS5 erscheinen. Flaggschiffe wie Gears, Halo und Forza bleiben auch weiterhin exklusiv für die Xbox. Damit dürften die Gerüchte über einen PS5-Port von Forza Horizon 5 vom Tisch sein.

Fable wurde übrigens nicht genannt, dass für mich in dieser Aufstellung durchaus dazugehört hätte. Das könnte im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Bethesda-Spiele Starfield (erschien 2023 für PC und Xbox Series X/S) sowie das künftige The Elder Scrolls VI auch für die PS5 erscheinen wird. Das letztgenannte kommende The Elder Scrolls 6 wurde 2020 noch von Phil Spencer für die PS5 (oder PS6) ausgeschlossen! Immerhin bereits bestätigt ist das nächste DOOM, dass bereits für die Sony-Konsole angekündigt wurde. Bethesda-Spiele sind allesamt keine Xbox-Flaggschiffe. Für PlayStation-Fans von DOOM, Fallout und The Elder Scrolls sind das gute Nachrichten. Auch auf die Gefahr hin, dass sie länger darauf warten müssen als Xbox-Spieler.

Im letzten Frühjahr brachte Xbox vier Spiele heraus, von denen zwei auf der Nintendo Switch und vier auf der PlayStation erschienen sind. Diese Erfahrungen hätten Microsoft wichtige Erkenntnisse geliefert, die nun in die zukünftige Strategie einfließen. Immerhin berichtet WindowsCentral.com, dass sich Sea of Thieves mehr als eine Million Mal auf der PS5 verkauft hat.

