The Elder Scrolls 6 kommt nicht für die Sony PS5, laut Phil Spencer

Mit der Nachricht das Microsoft den Videospiele-Publisher Bethesda übernommen hat können einige (PlayStation-)Spieler noch immer nicht leben. Die Übernahme um 7,5 Milliarden US-Dollar ist ein Wendepunkt für die Xbox Series X/S. Während es exklusive Deals mit Sony gibt – und diese auch eingehalten werden, gibt es Spiele wie The Elder Scrolls 6, Starfield, Fallout, Doom und Co. die nicht für die Sony PS5 erscheinen werden.

In einem kürzlichen Interview mit Kotaku wurde Phil Spencer gefragt: „Ist es möglich, eine Investition von 7,5 Milliarden US-Dollar wieder hereinzuholen, wenn The Elder Scrolls 6 nicht auf der PlayStation verkauft wird?“

Spencer bestätigte, dass es keinen finanziellen Grund gab, das Spiel auf die PS5 zu bringen (effektiv)“. Das häufige Argument, dass die enormen Entwicklungskosten von The Elder Scrolls 6 ein Grund sind, warum Microsoft das Spiel auch auf der PlayStation 5 bringt, sind damit obsolet. Das ist aber noch nicht alles.

Phil Spencer sprach weiter über die Xbox-Philosophie in Bezug auf Games und Spieler und die Anzahl der Plattformen, die Xbox bereit hält.

Der Deal mit Zenimax, der Muttergesellschaft von Bethesda, war nicht der Grund die Elder Scrolls-Fans von der PS5 zu entfernen. Das kommt aus dem Gespräch mit dem Xbox-Chef und Microsoft VP raus. Doch die Tatsache wird PlayStation-Spieler nicht freuen.

If future games like The Elder Scrolls 6, Starfield and Fallout 5 are NOT exclusive to Xbox platforms then what was the point of this acquisition?

The point is to add value to Gamepass and incentive to purchase Xbox hardware

It's why you have exclusive content

— Parris (@vicious696) September 21, 2020