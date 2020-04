Elder Scrolls 6: ‘Verifizierte’ Leaks – Details, Location und Release-Termin

The Elder Scrolls 6 - (C) Bethesda

Wenn es um große Titel in der Spielebranche geht, sollten Game-Leaks immer vorsichtig aufgenommen werden. Dies ist oft offensichtlich, da der Leaker keinen Beweis für seine Echtheit liefert, aber das neueste Elder Scrolls 6-Leak macht genau das. Es sollte immer noch mit einiger Skepsis aufgenommen werden, aber es ist eindeutig kein gewöhnliches Gerücht.

The Elder Scrolls 6: Leaker “verifiziert” sich selbst und legt dann los



Als Antwort auf einen anderen Benutzer (und dann an den Moderator des Subreddit weitergeleitet) stellt der oben genannte Leaker eine NDA zur Verfügung, die beweist, dass er oder sie geschworen hat, über The Elder Scrolls 6 zu schweigen. Nun, dies hätte gefälscht werden können, aber die Antwortzeit ist Berichten zufolge unglaublich schnell, was das weniger wahrscheinlich erscheinen lässt. Die Dinge können sich ebenfalls noch ändern, und der Leaker sagte, diese Informationen seien das Ergebnis der anhaltenden Pandemie. Nachdem dies gesagt wurde, sagte der Leaker Folgendes.

Achtung! Mögliche Spoiler.

Der Titel The Elder Scrolls 6: Redfall wird sowohl in High Rock als auch in Hammerfell stattfinden und sechs Jahre nach Skyrim spielen. Hammerfell ist eine relativ wohlhabende Nation, zumindest im Vergleich zum Rest von Tamriel. High Rock ist stärker gebrochen, da Subregionen gegeneinander kämpfen. Dies soll zu “riesigen, epischen Kampfszenen mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten” von Charakteren führen, was speziell dazu gedacht war, den Krieg der Orks mit High Rock zu unterstützen. Anscheinend werden Orks irgendwann in der Hauptgeschichte einen Berg hinunterstürmen und eine Stadt namens Jehanna plündern.

Starfield erscheint angeblich 2021. – TES6 bedient sich Mechaniken aus dem Spiel

Der Direnni-Turm ist ein Hauptbestandteil der Kernquestlinie und wird mit dem Weißgold-Turm in Oblivion verglichen. Der Höhepunkt der Geschichte findet auf der Insel Balfiera statt. Schiffsreisen gibt es im Spiel als solches, das aus Starfield‘s Fahrzeugmechanik aufgebaut ist. Dolchfall soll “die größte Stadt sein, die Bethesda jemals gebaut hat”.

The Elder Scrolls 6: Einzigartige Quests sollen uns bei Laune halten

Einzigartige Quests sollen Priorität haben, wobei der Leaker eine Nebenquest über Babysitting eines Trios von Khajit-Kindern beschreibt, die ohne ihre Mutter durcheinander geraten. Es befindet sich noch in der Konzeptphase, ist aber Berichten zufolge unhöflich, zerstört das Haus und tötet und isst einen Skeever. Die Mutter kehrt verärgert zurück und TES6-Spieler können sie entweder beruhigen oder in einen Kampf verwickeln. Die letztere Option bringt die Kätzchen in das nahe gelegene Waisenhaus.

Schließlich gibt der Elder Scrolls 6-Leaker an, dass er im vierten Quartal 2024 veröffentlicht wird. Ein DLC ist für Stros M’kai geplant. Sein letzter Kommentar ist, dass Starfield im Jahr 2021 veröffentlicht wird, wobei dies angeblich alles ist, was der Leaker weiß. Es gibt ein paar Stellen, die die Augenbrauen hochziehen, wie zum Beispiel, wie stabil der von Thalmor belagerte Hammerfell ist und wie Konzepte für einen DLC so früh existieren könnten, aber was Lecks betrifft, hat er anscheinend bessere Referenzen als die meisten anderen.

Der Leak deckt sich übrigens zu einem großen Teil mit einer Aussage von Reddit-Benutzer ToddIsMyMom. Auch der Releasetermin bezieht sich auf eine alte Aussage aus dem Vorjahr.

The Elder Scrolls 6 befindet sich derzeit für unbestätigte Plattformen in der Entwicklung.