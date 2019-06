Im Gespräch mit dem Bethesda-Boss hieß der Zyklus so viele Jahre lang: Elder Scrolls, Fallout, Elder Scrolls, Fallout. Mit Starfield hatte das Team andere Ideen, die es entwickeln wollte.

Howard sagte gegenüber IGN, Starfield sei ein Spiel, das er schon lange machen wollte, und als die Entwicklung von Fallout 4 abgeschlossen war, entschied das Team, dass dies das nächste Spiel sein würde.

„Aber sieh mal, wir sind kreativ und es ist, als müssten wir dieses Spiel machen, und dies ist die Zeit. The Elder Scrolls 6 muss also ein bisschen warten.“

Und Howard zufolge ist es nicht so, dass das Unternehmen der Öffentlichkeit keinen The Elder Scrolls-Titel von hoher Qualität zur Verfügung stellt, zumal es The Elder Scrolls Online recht gut geht. Aus Howards Kommentaren geht jedoch hervor, dass die Lücke zwischen Skyrim und Elder Scrolls 6 sehr groß sein wird. Und es ist „schon“, sagte er, weil Skyrim vor acht Jahren freigelassen wurde. Ja. Vor acht Jahren.

„Einerseits finde ich es gut, Dinge zu verpassen. Ich denke, das bringt die Leute dazu, mit wirklich frischen Augen dorthin zu kommen. Ich denke, wenn sie das Spiel irgendwann sehen und was wir vorhaben, werden sie die Lücke in Bezug auf Technologie und was wir tun wollen, besser verstehen “, so Howard. „Dies ist ein Spiel, das wir entwickeln müssen, damit die Leute es für ein Jahrzehnt spielen wollen [wie Skyrim] – zumindest.“

Was den Grund angeht, warum Starfield dieses Jahr nicht auf der E3 zu sehen ist, so würde Howard lediglich sagen, dass alle „sehr geduldig“ bleiben sollten. Anschließend wiederholte er Bethesdas Haltung, bis zu seiner Veröffentlichung nicht zu viel von einem Spiel zu zeigen.

Bisher gibt es keinen Anhaltspunkt für einen Releasetermin der beiden Titel.