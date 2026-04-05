Starfield DLC verrät neue Stadt – Fans hoffen auf echten Neustart

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Es fühlt sich fast wie ein versteckter Blick hinter die Kulissen an: Neue Achievements zum kommenden DLC von Starfield sorgen gerade für Diskussionen in der Community. Denn was dort entdeckt wurde, klingt nach genau den Änderungen, die sich viele Spieler seit Release wünschen.

Und plötzlich steht eine Frage im Raum: Bekommt Starfield endlich das Update, das alles verändert?

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Neue Stadt „New Babylon“ sorgt für Spekulationen

Besonders eine Entdeckung sticht sofort heraus. Ein Achievement erwähnt einen Ort namens New Babylon. Die Formulierung deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um einen kleinen Außenposten handelt, sondern um eine größere, bedeutende Location.

Viele Fans vermuten bereits eine komplett neue Stadt oder zumindest ein umfangreiches Siedlungsgebiet. Gerade weil Starfield bisher oft für seine leeren Planeten kritisiert wurde, könnte genau das ein entscheidender Schritt sein.

Auf Reddit wird bereits spekuliert, ob „New Babylon“ eine Art zentraler Hub wird oder sogar mit Fraktionen und neuen Story-Inhalten verknüpft ist. Klar ist: Der Name allein hat die Erwartungen nach oben geschraubt.

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Outposts könnten endlich sinnvoll werden

Noch spannender ist ein anderes Achievement, das direkt ins Herz eines der größten Kritikpunkte zielt: die Außenposten. Ein Eintrag beschreibt, dass du einen Außenposten bauen und anschließend an eine Fraktion übergeben kannst. Das klingt nach einer völlig neuen Dynamik. Statt nur Ressourcen zu sammeln, könnten Außenposten erstmals echte Bedeutung im Spiel bekommen. Bisher fühlten sie sich ziemlich „leer“ an.

Seit Launch wünschen sich viele Spieler genau das. Die bisherigen Systeme wirkten oft wie eine nette Idee ohne echten Zweck. Jetzt könnte sich das ändern. Einige Fans gehen sogar noch weiter und vermuten, dass daraus ein komplexeres System entsteht. Inklusive Fraktionskontrolle, Verteidigung oder wirtschaftlicher Nutzung. Bestätigt ist das zwar nicht, aber die Richtung passt auffällig gut zu den Forderungen der Community.

Neuer Begleiter und mehr Tiefe im Gameplay

Auch ein Charakter aus dem DLC rückt stärker in den Fokus. Ein Achievement deutet darauf hin, dass du den Begleiter Delta vollständig verbessern kannst. Das klingt zunächst unscheinbar, könnte aber viel verändern. Wenn Begleiter stärker anpassbar werden, bringt das mehr Tiefe ins Gameplay und sorgt dafür, dass Entscheidungen langfristig spürbarer werden.

Gerade in einem Spiel wie Starfield, das stark auf Erkundung und Freiheit setzt, könnten solche Systeme das Erlebnis deutlich erweitern. Dazugesagt sollte jedoch werden, dass dies derzeit alles nur „Fan-Hoffnungen“ sind. Mehr nicht. Eine Bestätigung fehlt noch.

Das große Gesamtbild: Bethesda baut Starfield weiter aus

Die neuen Hinweise passen zu bereits angekündigten Features, die Bethesda nach und nach einbauen will. Dazu gehören unter anderem neue Reiseoptionen, zufällige Begegnungen im All, ein Mondfahrzeug sowie überarbeitete Orte und neue Ausrüstungssysteme.

Auch neue Begleiter, zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und Erweiterungen für das New Game Plus sind geplant. Zusammengenommen entsteht das Bild eines Spiels, das langfristig wachsen soll, ähnlich wie es Bethesda bereits mit früheren Titeln gemacht hat.

Die Community reagiert entsprechend aufmerksam. Viele sehen im DLC die Chance, Starfield neu zu bewerten. „Das klingt nach dem Update, das das Spiel gebraucht hat“, schreibt ein Nutzer auf ResetEra.

PS5-Release rückt näher, ein perfektes Timing?

Spannend ist auch der Zeitpunkt dieser Entdeckungen. Starfield erscheint am 07. April 2026 erstmals auch für die PlayStation 5.

Ein umfangreiches DLC mit neuen Features könnte genau zum richtigen Moment kommen. Neue Spieler bekommen mehr Inhalte und bestehende Fans haben einen Grund zurückzukehren. Und genau das könnte entscheidend sein. Hat Bethesda zugehört? Viele dieser Achievements zeigen vor allem eines, dass die Kritikpunkte der Community aufgenommen wurden.

Ob daraus wirklich der große Neustart für Starfield wird, bleibt abzuwarten.

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