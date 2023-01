Starfield der Gamechanger für Xbox (Game Pass)?

Das kommende Sci-Fi-Rollenspiel von Bethesda könnte so viel mehr für Xbox (Game Pass) bedeuten, als wir uns heute noch ausmalen.

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Wer auf narrative Highlights wie The Last of Us, God of War oder Uncharted verzichten kann, der hat eine Xbox – wenn man eine High-End-Konsolenspiele möchte. Besser gesagt eine Xbox Series X. Der betuchte PC-Spieler kauft sich eine PS5, um mit seinen Kindern FIFA zu spielen. Und hat zwei (oder mehr) Switch-Konsolen daheim, weil er eben mehr als ein Kind zu Hause hat. Und ein Steam Deck. Wozu auch nicht. Mit Starfield hat Xbox eine wahre Game Pass-Perle, die kurz vor seinem Release zu schein scheint. Und damit könnte sich vieles ändern.

Der Xbox Series X-Frühling wird 2023 sein. Überhaupt stellt dieses Jahr eine Art Schnittstelle dar. Zwischen alter Konsolen-Generation, die immerhin 2013 mit PS4 und Xbox One erschien, und mit der aktuellen Konsolen-Generation, die auch schon wieder 2 Jahre am Buckel hat. Die wahren PS5- und Xbox Series X-Perlen habe ich bisher vermisst. Xbox hatte durchaus interessante Titel, die auch alle eine gute Wertung einfuhren, aber bei weitem nicht die Aufmerksamkeit exklusiver PlayStation-Titel.

WERBUNG

Bisher keine großen Xbox-Jahre

Forza Horizon 5 war großartig. Halo Infinite triggerte mich sogar dazu, dass ich eine 10/10-Wertung vergab. Nicht wegen dem Master Chief und meiner Liebe zu Sci-Fi-Geschichten, sondern wegen eines guten Multiplayers (zumindest in der Beta-Phase bis zum Release) und wegen interessanten Gun- und Gameplay im Einzelspieler. Aber auch kleinere Titel, wie Psychonauts 2 waren super. Allerdings stand alles im Schatten der PlayStation-Exklusivtitel, wenn man den direkten Vergleich anstellt.

Sogar ein Age of Empires 4, dass meines Erachtens das klassische Basenbau-Echtzeit-Strategie-Spiel wieder in Form brachte. Gut, derweilen nur am PC, aber auch eine Xbox-Version wird es bald geben. Es wird also wieder “echte” Echtzeit-Strategie auf Konsole geben. Und nicht zu vergessen der Flight Simulator. Auch wenn es nicht die Zuneigung wie andere Spiele von uns erhaltet, es ist für sich ein Meisterwerk. Chapeau an Microsoft. Spiele wie Crackdown 3 oder so gehören der Vergangenheit an.

Und ich bin kein Xbox-Fanatiker. Im Gegenteil, ich habe nicht einmal eine Xbox Series X/S daheim. Keinen Xbox Game Pass. Ich spiele am PC und auf der PS5. Ich teste die Spiele, die ich testen möchte. Und wenn ich Lust habe, kaufe ich mir auch Plants vs. Zombies am Steam Deck für 1,24 Euro. Allerdings muss ich dazusagen, dass Xbox-Spiele die letzten Jahre eine gewisse Qualität geboten haben. Für meine Seite vor allem eben am PC. Und das macht den Game Pass natürlich auch viel Vielspieler interessanter.

Starfield nur für Xbox und PC: “Bloß keine Plattformdebatte”

Was ich in diesem Blogbeitrag auf keinen Fall lostreten möchte: irgendeine Debatte ála “Xbox vs. PlayStation vs. Nintendo vs. PC Gaming”. Scheiß drauf. Interessiert niemanden.

Für alle Nicht-Rollenspiel-Fans: Starfield ist von Bethesda, den Machern der The Elder Scrolls- und Fallout-Spiele. Eine Übernahme von Microsoft, die läppische 7,5 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Im Gegensatz zu Activision-Blizzard, die man für fast 70 Milliarden US-Dollar kaufen möchte, ist der Betrag klein. Gut, beim Candy Crush-Deal (wie ich ihn nenne) geht es auch um andere Bereiche, wie Mobile Gaming. Call of Duty ist KEIN Gamechanger. Aus meiner Sicht, weil es weiterhin für alle Systeme angeboten wird. Auch für PlayStation. Zukünftig, wenn Microsoft abschließt, sogar für Nintendo-Konsolen. Als Cloud. Über Xbox. Oder so.

Warum Starfield alles verändern könnte!

The Elder Scrolls ist ein Franchise, dass seit 1994 besteht. Fallout ist ein Franchise, dass es seit 1997 gibt. Starfield ist die erste neue Spielemarke von Bethesda seit mehr als 25 Jahren! Die Fanbase des Entwicklers/Publishers ist natürlich über die Jahre gewachsen. Manche davon haben schon Kinder, die auch das Gleiche spielen. Ansonsten könnte man nicht Skyrim in 15 verschiedenen Versionen kaufen. Das Spiel erschien ursprünglich am 11. November 2011. Und bis heute halten Fans dem Spiel die Treue. Immerhin haben manche darin mehr Zeit verbracht, als wahrscheinlich mit anderen Dingen ihres Lebens.

Selbst die Fallout-Community ist so krass, dass man davon ausgehen kann, wenn Bethesda ein neues Rollenspiel herausbringt, dass die Leute darauf abfahren werden. Bei Fallout 76 ging zum Release so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann. Es gab nicht einmal ein richtiges Tutorial. Also fingen die Spieler an sich gegenseitig zu helfen. Nette Spieler erschufen sogar im Spiel ein Tutorial für Neuankömmlinge. So nett. Leider kann das bei Starfield nicht passieren, denn es wird keine Multiplayer-Funktionalität bieten. Abgesehen davon gibt es heute YouTube (oder Guide-Artikel), um weiterzukommen.

Starfield, dass “neue Skyrim”, aber nur für Xbox?

Was ich mir durchaus ausmalen kann. Ein Einzelspieler-Spiel, dass 1.000 Planeten bietet und die letzten Monate nur noch “poliert” wird, damit es eben kein zweites Cyberpunk 2077 wird, dürfte ein 10/10-Spiel werden. Keine Angst, auch hier spreche ich wertfrei: Ich mag keine Rollenspiele, weil sie mir zu lange dauern. Ich bin auch kein Xbox-Fanboy, weil ich wenn ich kann lieber am PC spiele. Aber hey, dass Spiel hat Potenzial. Immerhin steht eine gefestigte Bethesda-Fancommunity im Hintergrund und viele neugierige Game Pass-Besitzer. Elder Scrolls- und Fallout-Fans, die noch keine Xbox Series X/S daheim haben und keinen Ultra-High-End-Gaming-PC zusammenschrauben können oder wollen, werden Schlange stehen.

God of War Ragnarök hat in 5 Tagen über 5 Millionen Einheiten verkauft. Ein Starfield könnte das auch. Der Hype-Zug dafür wäre wohl schnell genug. Der erste echte AAA-Blockbuster von Bethesda für die Xbox. Wer möchte da nicht dabei sein? Alleine schon um zu sehen wie kaputt das Spiel ist, weil es wahrscheinlich so mächtig groß (und von Bethesda) ist.

Starfield könnte eine neue Ära für Xbox einleiten (und dem Xbox Game Pass), ansonsten wären Milliarden von hart verdienten Microsoft-Dollars umsonst gewesen.