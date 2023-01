PC/Xbox Game Pass: Alle Spiele die 2023 kommen

Auch 2023 dürfte der Game Pass das derzeit beste Angebot für Gamer darstellen. Auf diese Spiele darf man sich freuen:

Der Microsoft Game Pass für Xbox-Konsole und PC ist Monat für Monat eines der besten Angebote für Gamer. Ob Horrorspiele im Oktober, oder Blockbuster im Dezember. Es vergeht kein Monat, in dem nicht brandaktuelle Neuveröffentlichungen, alte Klassiker oder Indie-Perlen vertreten sind. Nicht umsonst versucht Sony mit ihrem neuen Modell für Playstation Plus an die Erfolge von Microsoft anzuknüpfen.

Während derzeit spekuliert wird, ob der Game Pass – ähnlich wie es bereits bei Netflix der Fall ist – in Zukunft mit einem günstigeren Abo mit Werbung aufwartet, ist eines schon jetzt klar: Auch 2023 wird ein hervorragendes Spielejahr für den Bezahlservice. Von den neusten Rollenspielen alteingesessener Entwicklerstudios, bis zu verheißungsvollen Indie-Titel. 2023 dürfte für jeden Fan von Videospielen etwas dabei sein. Bisher sind 44 Titel bekannt, die 2023 für den Service erscheinen sollen. Zwar haben lediglich sieben davon ein bereits bestätigtes Release-Datum, aber die meisten davon dürften wohl tatsächlich in diesem Jahr erwartet werden.

Diese Spiele kommen 2023 in den Game Pass

Während sich jene Spiele mit bestätigten Release-Datum noch in Grenzen halten, gilt bei den meisten eine Veröffentlichung 2023 dennoch als gesichert. So können sich Spieler 2023 auf Starfield freuen, das neuste Spiel der ,,Skyrim”-Macher Bethesda. Das Sci-Fi-RPG wurde bereits aus dem letzten Jahr in das aktuelle Verschoben und wird derzeit im ersten Quartal 2023 erwartet. Das Rollenspiel wird exklusiv auf Microsoft-Systemen erscheinen und am selben Tag direkt in den Game Pass wandern.

Ähnlich verhält es sich bei dem Coop-Shooter Redfall, bei dem Bethesda als Publisher auftritt. Der Ego-Shooter von den ,,Dishonored”-Machern dürfte im Herbst direkt auf den Bezahlservice kommen und wilde Vampiraction liefern. Als weiteres Highlight dürfen sich Fans der Bioshock-Reihe auf einen spirituellen Nachfolger in Form von Atomic Heart freuen. Der Shooter, der in einem futuristischen Sowjetsetting angesiedelt ist, kann schon jetzt durch rasante Action und einer wunderschönen Grafik herausstechen.

Wenn das Spiel am 31. Februar erscheint, können Abonnenten des Game Pass direkt darauf zugreifen. Diese Spiele können Nutzer des Service 2023 erwarten (in alphabetischer Reihenfolge):

Alle Veröffentlichungen

Persona 3 Portable – 19. Jänner – Konsole, PC

Persona 4 Golden – 19. Jänner – Konsole, PC

Monster Hunter Rise – 20. Jänner – Konsole, PC

Age of Empires 2: Definitive Edition – 31. Jänner – Cloud, Konsole

Inkulinati – 31. Jänner – Konsole

Atomic Heart – Februar – Konsole

Wo Long: Fallen Dynasty – 3. März – Konsole, PC

Age Of Empires 4 – Konsole

Age of Mythology: Retold

Amnesia: The Bunker

Ara: History Untold

Ark 2

Blazblue: Cross Tag Battle

Bounty Star

Bushiden

Cassette Beasts

Cocoon

Dungeons 4

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Ereban: Shadow Legacy

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport

GoldenEye 007

Guilty Gear Strive

Hollow Knight: Silksong

Homestead Arcana

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition

Humankind

Infinite Guitars

Lies of P

Lightyear Frontier

Mad Streets

Maquette

Marauders

Minecraft Legends

Party Animals

Pigeon Simulator

Planet of Lana

Railway Empire 2

Ravenlok

Redfall

Replaced

Roboquest

She Dreams Elsewhere

Solar Ash

Spirittea

Stalker 2

Starfield

The Big Con

The Last Case of Benedict Fox

The Texas Chain Saw Massacre

Thirsty Suitors

Turnip Boy Robs A Bank

Valheim

Warhammer 40k: Darktide

Way To The Woods

Auch 2023 dürfte damit klar sein, dass der Game Pass derzeit wohl das beste Angebot für Gamer liefert.