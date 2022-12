Xbox Game Pass: Diese Spiele gibt es im Dezember 2022

Eine komplette Übersicht aller Spiele, die es im Dezember 2022 für den Xbox Game Pass (Ultimate) geben wird.

Xbox veröffentlichte die Liste jener Titel die im Dezember 2022 in den Xbox Game Pass kommen. Zu den Highlight zählt auf jeden Fall LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, dass am 6. Dezember – zum Nikolo – starten wird. Star Wars-Fans die diesen Titel noch nicht ausprobiert haben, sollten sich den Mega-Titel auf jeden Fall abholen.

Neue Spiele im Xbox Game Pass im Dezember 2022

2. Dezember – Eastward (Cloud, Konsole und PC)

2. Dezember – The Walking Dead: The Final Season (Cloud, Konsole und PC)

2. Dezember – Totally Reliable Delivery Service (PC)

6. Dezember – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Konsole und PC)

6. Dezember – Hello Neighbor 2 (Cloud, Konsole und PC)

8. Dezember – Chained Echoes (Cloud, Konsole und PC)

8. Dezember – Metal: Hellsinger (Xbox One)

13. Dezember – High On Life (Cloud, Konsole und PC)

13. Dezember – Potion Craft (Konsole und PC)

15. Dezember – Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Konsole und PC)

Falls Du es verpasst hast

Jetzt verfügbar – Battlefield 2042 (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Need for Speed Unbound (Early Access Trial mit EA Play)

6. Dezember – Conan Exiles: Chapter 2

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Jetzt verfügbar – 3 Monate Probe-Mitgliedschaft Apple TV+ und Apple Music

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Dezember

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

Breathedge (Cloud, Konsole und PC)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Cloud, Konsole und PC)

Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

Lake (Cloud, Konsole und PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC)

Neoverse (Cloud und Konsole)

Rennen mit Ryan (Cloud, Konsole und PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Konsole und PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Konsole) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Konsole und PC)

Die Liste wird noch erweitert. Offiziell kündigt Xbox weitere Spiele für den Xbox Game Pass im Dezember 2022 zu Mitte des Monats an. Alle Spiele aus dem Vormonat findet ihr übrigens ebenfalls bei uns im Überblick.