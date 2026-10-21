Call of Duty: Modern Warfare 4: Dieses Easter Egg hat es in sich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Call of Duty: Modern Warfare 4 solltest du dir genau überlegen, worauf du deine Waffe richtest. Ein verstecktes Easter Egg in der hoch gelobten Kampagne zeigt nämlich, dass selbst ein einziger Schuss auf ein bestimmtes Bild tödliche Folgen haben kann. Wer ein Porträt des nordkoreanischen Machthabers beschädigt, wird kurzerhand von den eigenen Kameraden erschossen.

Das ungewöhnliche Detail wurde in der Mission „Following Orders“ entdeckt und sorgt in der Community für Gesprächsstoff. Statt einer gewöhnlichen Warnung erwartet dich eine ziemlich drastische Reaktion.

Ein Schuss auf das Porträt reicht aus

In der Mission spielst du einen nordkoreanischen Soldaten, der an einer Befragung in einem Dorfhaus beteiligt ist. An der Wand im Wohnzimmer hängen zwei gerahmte Porträts nordkoreanischer Machthaber. Genau diese Bilder solltest du besser in Ruhe lassen.

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Sobald du eines der Porträts mit deiner Waffe triffst, wenden sich deine eigenen Kameraden gegen dich. Sie eröffnen sofort das Feuer und töten deinen Charakter. Anschließend erscheint eine spezielle Fehlermeldung, die dir vorwirft, die Ehre deines Landes durch die Beschädigung eines Porträts des obersten Führers verletzt zu haben.

Der Fernseher darf dagegen kaputtgehen

Besonders interessant ist, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 zwischen verschiedenen Objekten unterscheidet. Im selben Raum steht ein Fernseher, auf dem ebenfalls staatliche Bilder zu sehen sind. Beschießt du diesen, wird zwar der Bildschirm beschädigt, deine Kameraden reagieren aber nicht darauf.

Das Easter Egg ist also gezielt eingebaut und keine allgemeine Strafe für das Zerstören von Gegenständen. Wer es ausprobieren möchte, kann nach dem Scheitern der Mission einfach vom Kontrollpunkt aus erneut starten.

Ein kleines Detail mit großer Wirkung

Solche versteckten Reaktionen zeigen, wie viel Aufmerksamkeit Infinity Ward in einzelne Szenen der Kampagne steckt. Statt Spieler nur durch Schießereien zu führen, reagiert das Spiel auch auf ungewöhnliche Entscheidungen. In der Community kommt das Detail gut an. Auf Reddit wird die Reaktion unter anderem als passendes Easter Egg für das dargestellte politische System gefeiert.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint weltweit am 23. Oktober 2026. Wer die Kampagne bereits im Early Access spielt, kann den versteckten Mechanismus selbst testen – sollte dabei aber besser nicht auf die Porträts zielen.

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