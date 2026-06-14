Call of Duty: Modern Warfare 4 – Kampagne startet früher als gedacht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Modern Warfare 4 bekommt wieder einen frühen Kampagnenzugang. Was zuletzt bereits durch Hinweise im Xbox Store vermutet wurde, ist jetzt offiziell bestätigt: Spieler können die Story des neuen Shooters schon vor dem eigentlichen Launch starten.

Activision schreibt auf der offiziellen Call of Duty-Seite, dass der „Campaign Early Access“ am 16. Oktober 2026 beginnt. Der vollständige Release von Modern Warfare 4 folgt eine Woche später am 23. Oktober 2026. Voraussetzung ist eine digitale Vorbestellung des Spiels.

Wer bekommt den frühen Zugang?

Der frühe Kampagnenzugang ist an digitale Vorbestellungen gebunden. Laut offizieller Vorbesteller-Übersicht gehört der Early Access für die Kampagne ab 16. Oktober zu den Vorbestellerboni. Dazu kommen unter anderem Early Access zur Open Beta und weitere Inhalte je nach Edition.

Damit setzt Activision wieder auf ein Modell, das viele CoD-Spieler bereits kennen: Erst die Kampagne, danach Multiplayer und DMZ zum vollständigen Launch. Für viele Fans ist das praktisch, weil sie die Story vor dem eigentlichen Multiplayer-Start durchspielen können. Eigentlich wie immer.

Vorbesteller bekommen mehrere Boni

Neben dem Kampagnenzugang listet Activision weitere Vorbestellerboni. Dazu gehört der Zugang zur „Open Beta Early Access“-Phase. Wer digital über PlayStation Store, Microsoft Store, Battle.net oder Steam vorbestellt, braucht dafür laut offizieller Seite keinen separaten Code.

Call of Duty: Modern Warfare 4 startet für Vorbesteller faktisch schon am 16. Oktober 2026. Zwar gilt das zunächst nur für die Kampagne, doch genau das dürfte vielen Fans reichen. Eine Woche später folgt dann der komplette Launch mit Multiplayer, DMZ und dem restlichen Paket.