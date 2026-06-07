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vollwertige Erfahrung

Call of Duty: Modern Warfare 4 – DMZ kehrt zurück, aber diesmal deutlich größer

Call of Duty: Modern Warfare 4 bringt DMZ zurück. Der Extraction-Modus soll größer, riskanter und stärker Story-basiert werden.

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Artikel von Markus +
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Call of Duty: Modern Warfare 4 bringt DMZ zurück. Und diesmal klingt es nicht nach einem kleinen Nebenmodus. Infinity Ward beschreibt die neue Version als deutlich größere Extraction-Erfahrung innerhalb von MW4. Der Modus spielt in Hajin, einer gefährlichen Region in Korea, und verbindet Missionen, Story, Ausrüstung, Risiko und offene Entscheidungen.

Das ist spannend, weil DMZ schon in Modern Warfare 2 viele Fans hatte, aber nie ganz aus dem Beta-Gefühl herauskam. Jetzt soll der Modus deutlich eigenständiger auftreten. Spieler ziehen allein oder im Squad in die Zone, erledigen Aufgaben, sammeln Ausrüstung und müssen wieder lebend herauskommen. Wer stirbt, verliert mehr als nur ein Match.

Modern Warfare 4: DMZ wird ernster und gefährlicher

Die neue Karte Hajin soll verschiedene Gebiete, KI-Gegner, Umweltgefahren und dynamisches Wetter bieten. Dazu kommen Story-Missionen, dynamische Aufgaben und freie Erkundung. Das klingt deutlich mehr nach einem eigenen Spiel im Spiel als nach einem simplen Zusatzmodus. Bosskämpfe, Rätsel, raid-artige Missionen und ein eigenes Fortschrittssystem.

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Besonders interessant ist das Risiko-System. Operator sollen sich weiterentwickeln können, aber im schlimmsten Fall auch als vermisst gelten. Dann braucht es offenbar eine Art Rückkauf, um sie wieder einzusetzen. Solche Mechaniken können DMZ deutlich spannender machen, weil jede Runde mehr Gewicht bekommt.

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Kein Free-to-Play-Modus

Ein wichtiger Punkt: Die neue DMZ-Version soll nicht kostenlos erscheinen. Sie ist Teil von Call of Duty: Modern Warfare 4. Das Spiel selbst erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch 2. Last-Gen-Konsolen bleiben außen vor, wie bereits früher bekanntgegeben wurde.

Das kann für Diskussionen sorgen. Viele Spieler kennen Call of Duty inzwischen stark über Warzone und kostenlose Inhalte. Wenn DMZ nur mit dem Hauptspiel verfügbar ist, muss der Modus auch entsprechend liefern. Ein halbgarer Zusatz reicht dann nicht.

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Am Ende hängt alles daran, ob Infinity Ward den Modus sauber balanciert. Zu wenig Risiko wäre langweilig. Zu viel Frust wäre gefährlich. Aber wenn DMZ wirklich diese Mischung aus Taktik, Beute, Story und Chaos trifft, könnte Modern Warfare 4 mehr bieten als nur den nächsten Standard-Shooter (den ich erwartet hätte).

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