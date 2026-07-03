Ausgerechnet PlayStation bekommt jetzt „Call of Duty“ im Abo

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony hat die monatlichen PlayStation-Plus-Spiele für Juli 2026 bestätigt. Wie das Unternehmen im offiziellen PlayStation Blog bekannt gibt, stehen ab dem 07. Juli 2026 drei neue Titel für alle PlayStation-Plus-Mitglieder bereit: Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II und CrossCode.

Die Spiele können bis zum 03. August 2026 der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Danach bleiben sie spielbar, solange ein aktives PlayStation Plus-Abo besteht. Das Juli-Line-up gilt für alle PS-Plus-Stufen, also „Essential“, „Extra“ und „Premium“.

Alle PlayStation Plus-Spiele im Juli 2026

Call of Duty: Modern Warfare III für PS4, PS5

für PS4, PS5 For the King II für PS4, PS5

für PS4, PS5 CrossCode für PS4, PS5

Besonders auffällig ist natürlich Call of Duty: Modern Warfare III. Die Marke gehört seit der Übernahme von Activision-Blizzard zu Microsoft. Trotzdem landet nun ausgerechnet ein Call of Duty im monatlichen PlayStation-Plus-Angebot. Für Sony ist das ein starkes Juli-Line-up. Für Microsoft ist es ein weiteres Beispiel dafür, wie kompliziert die neue CoD-Welt geworden ist.

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Call of Duty: Modern Warfare III ist der große Name im Juli

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint im Abo als Cross-Gen-Bundle für PS4 und PS5. Enthalten sind eine Kampagne rund um Captain Price und der Task Force 141, modernisierte Multiplayer-Karten aus Modern Warfare 2 von 2009 sowie ein großer Zombies-Modus. MW III brachte viele bekannte Karten zurück und setzte stark auf schnelle Gefechte, klassische Modi und langfristige Online-Unterstützung.

Dass dieser Titel nun bei PlayStation Plus landet, hat eine besondere Wirkung. Call of Duty ist inzwischen offiziell eine Microsoft-Marke. Gleichzeitig bleibt PlayStation für die Reihe enorm wichtig. Genau deshalb wirkt dieser PS-Plus-Monat fast wie ein kleiner Seitenhieb in Richtung Xbox.

Der zweite Titel im Juli ist For the King II. Das Spiel verbindet taktische Kämpfe, Rollenspielsysteme, Roguelite-Elemente und Tabletop-Atmosphäre. Spieler ziehen mit einer Gruppe durch eine gefährliche Fantasy-Welt, treffen Entscheidungen, kämpfen rundenbasiert und müssen mit zufälligen Ereignissen umgehen. Der Titel richtet sich besonders an Spieler, die gerne planen, ausprobieren und auch mit Niederlagen leben können. Im Koop dürfte For the King II am stärksten funktionieren, weil Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und jede Runde anders verlaufen kann.

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CrossCode rundet das Juli-Angebot ab. Das Action-Rollenspiel setzt auf Retro-Optik, schnelle Echtzeitkämpfe, Rätsel und eine Sci-Fi-Geschichte. Optisch erinnert es an klassische 16-Bit-Rollenspiele, spielerisch ist es aber deutlich moderner. Gerade CrossCode ist der Titel, den viele vielleicht übersehen könnten. Dabei gilt das Spiel seit Jahren als starker Indie-Liebling. Wer Pixel-Art, Dungeons, Rätsel und präzise Kämpfe mag, bekommt hier wahrscheinlich den überraschendsten Titel des Monats.

Warum Call of Duty bei PlayStation Plus so spannend ist

Der spannendste Punkt bleibt trotzdem Call of Duty. Seit der Microsoft-Übernahme von Activision-Blizzard wird genau beobachtet, wie stark die Marke weiterhin auf PlayStation vertreten bleibt. Microsoft hatte mehrfach betont, Call of Duty langfristig auf PlayStation zu halten. Trotzdem wirkt es bemerkenswert, wenn ausgerechnet Sonys Abo-Dienst nun einen Teil der Microsoft-eigenen Shooter-Reihe bekommt.

Für PS-Plus-Mitglieder ist der Juli jedenfalls stark. Wer Modern Warfare III noch nicht gespielt hat, bekommt jetzt einen sehr prominenten Einstieg. Und wer mit Shootern weniger anfangen kann, findet mit For the King II und CrossCode zwei deutlich andere Alternativen.

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