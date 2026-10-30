Modern Warfare 2 von 2009 vor PS5-Comeback? Diesmal ist der Hinweis ziemlich konkret

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 könnte tatsächlich auf moderne Konsolen zurückkehren. Nachdem es in den vergangenen Monaten bereits mehrere falsche Alarme gab, liefert diesmal eine offizielle Altersfreigabe einen deutlich handfesteren Hinweis.

Die Australian Classification hat einen neuen Eintrag für Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) veröffentlicht. Die Einstufung erfolgte bereits am 01. Oktober 2026, wurde jetzt aber erst breiter entdeckt. Besonders interessant: Als Produktionsjahr wird 2026 angegeben. Bei der Version steht schlicht „ORIGINAL“.

Activision hat eine Neuveröffentlichung bislang nicht angekündigt. Die australische Behörde nennt auch keine Plattformen. Ein Port für PS5, PS4 oder andere aktuelle Systeme ist deshalb weiterhin nicht offiziell bestätigt.

Modern Warfare 2 mit Multiplayer? Genau darauf deutet der Eintrag hin

Der spannendste Teil der Altersfreigabe steckt allerdings unter „Consumer Advice“. Dort werden neben intensivem Drogenkonsum ausdrücklich In-Game-Käufe, Online-Interaktivität und Chat aufgeführt. Das wäre bei MW2 besonders interessant, denn die bereits 2020 veröffentlichte Modern Warfare 2 Campaign Remastered enthielt ausschließlich die Einzelspieler-Kampagne. Der legendäre Multiplayer fehlte damals.

Die neue Einstufung könnte deshalb auf eine Veröffentlichung des kompletten Originals von 2009 hindeuten und damit auch auf die Rückkehr der klassischen Mehrspieler-Komponente. Eine Bestätigung dafür ist der Datenbankeintrag allein allerdings noch nicht.

Terminal, Highrise, Favela und Rust könnten zurückkehren

Sollte tatsächlich das komplette Modern Warfare 2 zurückkommen, wäre gerade der Multiplayer der große Unterschied zur Remaster-Version von 2020. MW2 gehörte 2009 zu den prägendsten Online-Shootern seiner Generation. Maps wie Terminal, Highrise, Favela, Afghan und Rust gehören bis heute zu den bekanntesten Schauplätzen der Call-of-Duty-Reihe.

Dazu kamen Killstreaks, die das komplette Match drehen konnten, das berüchtigte Commando-Perk, Akimbo-Model-1887-Schrotflinten und natürlich die Tactical Nuke nach 25 Kills. Aus heutiger Sicht war vieles davon vollkommen unausgeglichen. Genau deshalb erinnern sich so viele Spieler daran. Eine Neuveröffentlichung mit funktionierenden aktuellen Servern könnte deshalb deutlich interessanter sein als ein weiterer reiner Kampagnen-Port.

Im Sommer gab es schon einmal falsche Hoffnung

Ganz neu ist das Thema Modern Warfare 2 auf aktuellen Konsolen allerdings nicht. Im Sommer tauchten bereits vermeintliche PlayStation-Einträge zu Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 auf. Zunächst sah es danach aus, als würden die Klassiker von 2009 und 2011 für PS4 und PS5 vorbereitet. Wenig später stellte sich heraus, dass sich die Einträge offenbar auf Modern Warfare II von 2022 und Modern Warfare III von 2023 bezogen.

Diesmal gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die australische Einstufung nennt ausdrücklich das MW2 aus dem Jahr 2009. Eine Verwechslung mit dem Reboot von 2022 ist damit ausgeschlossen.

Activision hat alte Call of Duty-Spiele bereits zurückgebracht

Dass Activision ältere CoD-Spiele auf aktuelle Systeme bringt, wäre ebenfalls keine völlig neue Strategie. Mehrere Klassiker wurden in den vergangenen Jahren neu eingestuft oder für moderne Plattformen vorbereitet. Vergleichbare Altersfreigaben haben wir in der Vergangenheit öfters erlebt, die dann kurzerhand veröffentlicht wurden.

Das Spiel erschien ursprünglich am 10. November 2009 für PS3, Xbox 360 und PC und zählt bis heute zu den beliebtesten Teilen der Serie. Wann eine mögliche Neuveröffentlichung angekündigt werden könnte, lässt sich aus der Einstufung nicht ableiten. Ebenso offen bleiben Preis, Plattformen und technische Verbesserungen.

Aber im Gegensatz zu den falschen Alarmen der vergangenen Monate existiert diesmal tatsächlich ein erster offizieller Eintrag für Modern Warfare 2 von 2009. Und die Hinweise auf Online-Interaktivität und Chat machen vor allem eine mögliche Rückkehr des Multiplayers interessant.