Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nachdem Activision erst vor Kurzem die originalen Call of Duty: Black Ops-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt hat, gibt es nun Hinweise auf die nächsten Klassiker. Ein neuer Leak legt nahe, dass auch die ursprünglichen Versionen von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Modern Warfare 3 für Sonys Konsolen erscheinen könnten.

Auslöser der Spekulationen sind neue Datenbankeinträge, die von Dataminern entdeckt wurden. Diese deuten auf Versionen der beiden Spiele für PS4 und PS5 hin. Eine offizielle Bestätigung durch Activision steht allerdings noch aus.

Leak sorgt für Spekulationen

Laut einem neuen Eintrag in die Datenbank Orbis Patches handelt es sich nicht um Remakes oder umfassende Remaster, sondern um klassische Ports der Originalspiele. Das würde zu der Strategie passen, die Activision bereits bei den ersten beiden Black Ops-Teilen verfolgt. Auch diese erscheinen als Portierungen für moderne PlayStation-Konsolen und nicht als technisch komplett überarbeitete Neuauflagen.

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Für viele Fans wäre das dennoch eine gute Nachricht. Vor allem Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 zählt bis heute zu den beliebtesten Ablegern der gesamten Reihe. Auch Modern Warfare 3 genießt vor allem wegen seines Multiplayer-Modus und der Kampagne einen hervorragenden Ruf.

Da die Spiele auf aktueller Hardware bislang nicht nativ verfügbar sind, wünschen sich viele Spieler schon seit Jahren eine Neuveröffentlichung.

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Noch gibt es keine offizielle Ankündigung

Trotz der vielversprechenden Hinweise ist Vorsicht geboten. Datenbankeinträge gelten zwar häufig als Vorboten kommender Ankündigungen, stellen aber keinen Beweis dar. Activision hat sich bislang nicht zu den geleakten Informationen geäußert.

Dennoch halten viele Beobachter den Leak für glaubwürdig. Schließlich wurden bereits die Ports der originalen Black Ops-Spiele auf ähnliche Weise bekannt, bevor sie offiziell angekündigt wurden. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnten auch Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 schon bald ihr Comeback auf PS4 und PS5 feiern.

Bis dahin bleibt der Leak jedoch unbestätigt. Fans der Reihe dürfen hoffen, sollten die Informationen aber vorerst mit der nötigen Vorsicht betrachten.

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