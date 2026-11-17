Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo könnte nach dem Erfolg von The Legend of Zelda: Ocarina of Time seinen nächsten großen GameCube-Klassiker zurückbringen. Zumindest hält das der ehemalige Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis für eine interessante Möglichkeit. Sein Vorschlag: ein Remake von Super Smash Bros. Melee für die Nintendo Switch 2. Allerdings sieht er dabei ein ungewöhnliches Problem. Ausgerechnet die größten Fans des Spiels könnten Nintendo das Leben schwer machen.

Die Diskussion entstand im Kit & Krysta Podcast. Darin sprechen die früheren Nintendo-Marketingmitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang über den kommerziellen Erfolg des neuen Ocarina of Time und darüber, welche Klassiker sich ebenfalls für eine Neuauflage anbieten würden.

Super Smash Bros. Melee könnte Nintendo Zeit verschaffen

Seit Super Smash Bros. Ultimate beschäftigt Fans eine Frage: Wie soll Nintendo diesen enormen Umfang mit einem Nachfolger noch übertreffen? Das 2018 veröffentlichte Kampfspiel vereint zahlreiche Charaktere, Arenen und Musikstücke aus der gesamten Videospielgeschichte. Ein neuer Teil müsste deshalb nicht zwangsläufig noch größer werden, um erfolgreich zu sein.

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Ellis sieht in einem Melee-Remake eine mögliche Zwischenlösung. Nintendo könnte einen seiner beliebtesten Klassiker modernisieren und gleichzeitig mehr Zeit gewinnen, um über die Zukunft der Reihe nachzudenken. Der Erfolg von Ocarina of Time zeigt seiner Meinung nach, dass aufwendig produzierte Remakes nicht bloß kleinere Veröffentlichungen zwischen großen Spielen sein müssen. Mit dem richtigen Klassiker können sie zu den wichtigsten Titeln einer Konsole gehören.

Warum die Melee-Fans für Nintendo zum Problem werden könnten

Doch gerade bei Super Smash Bros. Melee wäre eine Neuauflage alles andere als unkompliziert. Das ursprüngliche GameCube-Spiel erschien 2001 und besitzt bis heute eine aktive Turnierszene. Viele erfahrene Spieler schätzen vor allem das hohe Spieltempo und die besonderen Bewegungsmöglichkeiten.

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Über die Jahre entwickelte die Community zahlreiche Techniken, die für das kompetitive Spiel entscheidend wurden. Dazu gehört beispielsweise das sogenannte „Wavedashing“, mit dem sich Charaktere auf ungewöhnliche Weise über den Boden bewegen können. Ein Remake müsste deshalb mehr leisten, als die alten Figuren und Arenen in moderner Grafik darzustellen. Bereits kleine Veränderungen bei Bewegungsabläufen, Trefferzonen oder der Steuerung könnten das Spielgefühl beeinflussen.

Genau hier liegt der Unterschied zu einem klassischen Abenteuer wie Ocarina of Time. Während manche Verbesserungen bei Zelda überwiegend als Komfortfunktionen verstanden werden, kann eine vermeintlich kleine Anpassung in einem kompetitiven Kampfspiel das gesamte Balancing verändern.

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Super Smash Bros. Melee-Remake wäre eine große Chance

Trotz dieses Risikos wäre eine moderne Version für viele Spieler interessant. Super Smash Bros. Melee ist inzwischen 25 Jahre alt und ursprünglich nur für den GameCube erschienen. Wer das Spiel möglichst originalgetreu erleben möchte, benötigt entsprechende Hardware oder greift auf andere Lösungen zurück. Eine offizielle Neuauflage könnte den Klassiker wieder einem größeren Publikum zugänglich machen. Besonders interessant wären zeitgemäße Online-Funktionen, sofern Nintendo dabei das vertraute Spielgefühl bewahren könnte.

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Allerdings stellt sich damit sofort die nächste Frage: Wie viel Veränderung ist überhaupt erlaubt, bevor aus dem beliebten Original ein anderes Spiel wird? Für Nintendo wäre das eine schwierige Gratwanderung zwischen Nostalgie und Modernisierung.

Ob Super Smash Bros. Melee tatsächlich ein Comeback auf Nintendo Switch 2 erlebt, bleibt offen. Dass Nintendo damit einen Klassiker zurückholen würde, steht außer Frage. Die größere Herausforderung wäre allerdings, ausgerechnet jene Fans zufriedenzustellen, die das Original seit 25 Jahren nahezu unverändert lieben.