Zelda: Ocarina of Time Remake ist bisher das beste Spiel 2026! Doch ein Rekord bleibt unerreichbar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat es beinahe geschafft, einen der größten Rekorde der Videospielgeschichte zu wiederholen. Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erreicht auf Metacritic derzeit 96 von 100 Punkten und ist damit das bislang bestbewertete Spiel des Jahres 2026. Mehr als 80 internationale Rezensionen sind inzwischen in die Wertung eingeflossen. Doch selbst diese außergewöhnliche Leistung reicht nicht aus, um das Nintendo 64-Original von 1998 zu übertreffen.

Das erste Ocarina of Time hält seit fast 28 Jahren einen Metascore von 99 Punkten. Bis heute steht kein anderes Videospiel auf der Bewertungsplattform höher. Die Neuauflage für Nintendo Switch 2 bleibt drei Punkte darunter, übertrifft allerdings die Nintendo-3DS-Version von 2011, die damals 94 Punkte erreichte.

Zum Zeitpunkt des Artikels lagen 42 Rezensionen vor, von denen 25 die volle Punktzahl vergaben. Inzwischen sind weitere Tests hinzugekommen, ohne dass sich der Gesamtschnitt verändert hat.

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Ocarina of Time lässt alle anderen Spiele des Jahres hinter sich

Mit 96 Punkten steht das Remake derzeit vor großen Veröffentlichungen wie Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem und Pokémon Pokopia. Besonders gelobt werden die vollständig überarbeitete Grafik, die modernisierte Steuerung und der neu arrangierte Soundtrack. Nintendo hat dabei versucht, die ursprüngliche Spielwelt und ihre Rätsel möglichst unverändert zu bewahren.

Alle 80 Kritiker-Bewertungen sind übrigens „Positiv“. Keiner kommt in die Kategorie „Mixed“ oder gar „Negativ“. Nicht jeder ist allerdings restlos begeistert. Einige Kritiker bemängeln, dass Nintendo zu vorsichtig mit neuen Ideen umgeht und sich das Remake stark auf die Qualitäten des Originals verlässt.

Die Entwickler hatten sich bewusst gegen bestimmte Modernisierungen entschieden. So wurde beispielsweise eine zusätzliche Schnellreisefunktion wieder entfernt, weil Zelda-Produzent Eiji Aonuma befürchtete, dass Spieler dadurch wichtige Entdeckungen verpassen könnten. Auch bei der Steuerung griff er persönlich ein, um die klassische Sprungattacke zu erhalten.

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Jetzt könnte nur noch GTA 6 den ersten Platz gefährden

Für Nintendo ist der Spitzenplatz ein wichtiger Erfolg, allerdings könnte sich die Rangliste noch verändern. Am 19. November 2026 erscheint mit Grand Theft Auto VI einer der meist erwarteten Titel des Jahres. Rockstar Games hat mit seinen bisherigen Veröffentlichungen ebenfalls außergewöhnlich hohe Wertungen erreicht.

GTA 5 kam auf Metacritic seinerzeit auf bis zu 97 Punkte, Red Dead Redemption 2 ebenfalls auf 97. Ob GTA 6 an diese Ergebnisse anknüpfen kann, werden erst die internationalen Tests zeigen. Vorerst bleibt Zelda das bestbewertete Spiel des Jahres. Aber sehr wahrscheinlich nur für wenige Tage.

Dass selbst ein derart hoch bewertetes Remake den Metacritic-Rekord des Originals nicht erreicht, zeigt vor allem eines: Die 99 Punkte von 1998 bleiben auch nach fast drei Jahrzehnten eine außergewöhnliche Marke.

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