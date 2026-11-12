GTA 6 vs. Zelda Ocarina of Time Remake – Strauss Zelnick äußert sich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der November 2026 gehört zu den spannendsten Monaten für Gaming-Fans. Während GTA 6 am 19. November erscheint, ist das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time bereits seit dem 5. November für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Zwei große Spiele innerhalb weniger Wochen – für manche ein direktes Duell um die Aufmerksamkeit der Spieler. Jetzt hat sich sogar Take-Two-Chef Strauss Zelnick dazu geäußert.

Strauss Zelnick lobt das Zelda-Remake

In einem Interview mit GamesBeat wurde Zelnick gefragt, ob er das Remake The Legend of Zelda Ocarina of Time als Konkurrenz für GTA 6 betrachtet. Seine Antwort fällt überraschend respektvoll aus. Er bezeichnete das Remake als großartig und erklärte, Nintendo könne auf den Titel sehr stolz sein.

Damit verzichtet der Chef des Unternehmens hinter Rockstar Games auf Seitenhiebe gegen den Konkurrenten. Stattdessen würdigt er die Leistung von Nintendo – obwohl beide Spiele im selben Monat um die Zeit und das Geld der Spieler kämpfen.

Unterhaltung konkurriert mit allem und nichts

Besonders interessant ist Zelnicks Erklärung zur Konkurrenzsituation. Seiner Ansicht nach konkurriert ein Unterhaltungsprodukt gleichzeitig mit allem und mit nichts.

Mit allem, weil Verbraucher zahlreiche Möglichkeiten haben, ihre Freizeit zu verbringen. Ein Videospiel muss sich also nicht nur gegen andere Spiele behaupten, sondern auch gegen Filme, Serien und andere Freizeitangebote.

Mit nichts, weil Unterhaltung kein Grundbedürfnis ist. Wenn ein Angebot nicht überzeugt, müssen Menschen es schließlich nicht konsumieren. Deshalb sei es die Aufgabe der Branche, die bestmögliche Unterhaltung zu schaffen. Wenn das gelingt, würden die Menschen auch kommen.

Zwei große Spiele im November 2026

Das Duell zwischen GTA 6 und Zelda: Ocarina of Time ist auch deshalb spannend, weil Nintendo mit dem Remake einen starken Start hingelegt hat. Laut Berichten wurden innerhalb der ersten vier Tage weltweit mehr als 5,2 Millionen Exemplare verkauft. Zudem kommt das Spiel auf eine Metacritic-Wertung von 96 Punkten.

GTA 6 dürfte diese Aufmerksamkeit noch einmal auf eine andere Größenordnung heben. Der neue Open-World-Blockbuster erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Version für die Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt.

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