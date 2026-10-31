Zelda: Ocarina of Time Remake – Diese 8 Neuerungen erwarten dich!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der Veröffentlichungstermin für das The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake rückt immer näher. Nintendo lässt sich immer tiefer in die Karten schauen und präsentiert 8 Neuerungen in einem Trailer. Wir haben sie alle analysiert.

Der Trailer

Im finalen Marketing vor der Veröffentlichung wurden bereits unzählige Informationen und Bildmaterial von Nintendo gezeigt. Nun folgte ein Trailer, der alle Neuerungen vorgestellt. Der zeitlose Klassiker von 1998 wurde für die aktuelle Konsolengeneration modernisiert. Neben einer komplett neuen Grafik darf man sich auf neue Steuerungsmöglichkeiten, Funktionen und Verbesserungen freuen.

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Die acht Neuerungen im Detail

Überarbeitete Grafik

Hyrule glänzt in modernster Grafik, detaillierten Umgebungen und neuen Texturen. Noch nie hat ein Zelda Titel so schön ausgehen!

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Freies Springen

Anders als im Original ist es Link jetzt möglich, jederzeit zu springen. Damit ist er freier denn je.

Gyro-Steuerung

Die moderne Bewegungssteuerung, die mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist, findet nun auch Einzug in diesen Klassiker. Damit ist ein intuitiveres Zielen mit verschiedenen Gegenständen und Waffen möglich.

Sprachausgabe

Die Zwischensequenzen wurden nun synchronisiert und lassen die Heldenreise lebendiger denn je werden. Endlich haben die Gefährten des Abenteuers eine Stimme.

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Okarina spielen

Man kann die Melodien nun auf einer echten offiziellen Okarina, aber auch auf anderen Instrumenten spielen! Auch Summen ist möglich! Das Mikrofon der Switch 2 kann nämlich die Melodien erkennen – wie passend!

Die Spuren der Zeit

Eine neue Übersicht hilft uns dabei, zu sehen, was bereits erledigt wurde und was als Nächstes zu tun ist. Damit Link in Hyrule nie wieder verloren geht.

Großer Monstersaal

Eine Art Museum und Lexikon in welchem alles über besiegte Gegner und Bosse erfahren werden kann. Ebenso können dort besiegte Bosse erneut bekämpft werden.

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Zelda Notes

Eine eigens entwickelte Smartphone-App erweitert das Spielerlebnis mit zusätzlichen Funktionen, inklusive eines umfangreichen Quizes.

Diese Neuerungen sorgen für Quality of Life-Verbesserungen ohne das Original zu sehr zu verändern. Besonders die Gyro-Steuerung und der Einsatz des Mikrofons lassen sich so anfühlen, als hätten die Entwickler diese Funktionen bereits 1998 vorausgesehen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake wird am 5.11.2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

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