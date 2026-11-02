Zelda: Ocarina of Time Remake verliert praktische Funktion! Nintendo-Chef ließ sie entfernen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake für Nintendo Switch 2 sollte ursprünglich eine praktische Neuerung aus Breath of the Wild übernehmen: zusätzliche Schnellreisepunkte. Die Entwickler hatten das System bereits eingebaut und getestet. Doch ausgerechnet Zelda-Produzent Eiji Aonuma, der die Funktion selbst vorgeschlagen hatte, ließ sie wieder vollständig entfernen. Der Grund: Spieler hätten dadurch wichtige Entdeckungen in Hyrule verpassen können.

Das verriet Aonuma im neuen Entwicklerinterview von Nintendo. Anders als in BotW gibt es im ursprünglichen Ocarina of Time nur begrenzte Möglichkeiten, schnell zwischen Orten zu reisen. Viele Spieler dürften sich noch daran erinnern, wie sie durch die Hylianische Steppe liefen und sich mit ständigen Vorwärtsrollen etwas schneller fortbewegten.

Genau das wollte Aonuma im Remake zunächst verbessern. Zusätzliche Teleportpunkte sollten lange Wege verkürzen. Beim Testen fiel dem Team allerdings auf, dass dadurch ein wichtiger Teil des ursprünglichen Spielerlebnisses verloren ging.

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Warum Nintendo die Schnellreise wieder gestrichen hat

Wer direkt zum nächsten Ziel teleportiert, überspringt möglicherweise Begegnungen, versteckte Orte oder kleine Entdeckungen am Wegesrand. Laut Aonuma sind gerade diese Momente ein wesentlicher Bestandteil von Ocarina of Time. Deshalb entschied er sich, die neuen Schnellreisepunkte wieder entfernen zu lassen.

Dabei wollte Nintendo dem jüngeren Entwicklerteam ursprünglich möglichst viele Freiheiten geben. Aonuma erklärte, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden sollten, welche Elemente modernisiert werden und welche besser unangetastet bleiben. Bei der Schnellreise griff er schließlich persönlich ein.

Das bedeutet allerdings nicht, dass das Remake grundsätzlich auf Komfortverbesserungen verzichtet. Nintendo modernisiert unter anderem die Steuerung und Darstellung, will dabei aber den Aufbau des Originals bewahren. Welche weiteren Neuerungen Nintendo für das Switch 2 Remake vorgesehen hat, zeigt unser Überblick zu den aktuellen Zelda-Meldungen.

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Ocarina of Time soll trotz neuer Technik das alte Zelda bleiben

Nintendo verfolgt beim Remake einen anderen Ansatz als bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Während die neueren Spiele möglichst viele Freiheiten bieten, lebt Ocarina of Time von seinem stärker vorgegebenen Abenteuer. Neue Gebiete, Fähigkeiten und wichtige Entdeckungen werden bewusst in einer bestimmten Reihenfolge zugänglich.

Im Interview erklärt Aonuma außerdem, dass die Arbeit am Remake auch für jüngere Nintendo-Entwickler wichtig sei. Einige hätten das ursprüngliche N64-Spiel nie selbst entwickelt oder erst viel später kennengelernt. Durch die Neuauflage sollen sie besser verstehen, weshalb Ocarina of Time für die Entwicklung der gesamten Zelda-Reihe so bedeutend war.

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Ob Nintendo mit dem Verzicht auf zusätzliche Schnellreisepunkte richtig liegt, können Spieler schon bald selbst beurteilen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint in wenigen Tagen, am 5. November 2026, exklusiv für Nintendo Switch 2. Die ursprünglichen Reisemöglichkeiten bleiben erhalten, zusätzliche Teleportpunkte wird es dagegen nicht geben.