Zelda: Ocarina of Time wächst von 32 MB auf 27 GB und überholt sogar Tears of the Kingdom

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time brauchte 1998 gerade einmal 25,7 MB Speicherplatz. Für das große Remake auf Nintendo Switch 2 werden daraus nun 27 GB. Damit ist die Neuauflage mehr als 1.000-mal größer als das N64-Original und überholt beim Speicherbedarf sogar Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Die Zahl stammt inzwischen direkt von Nintendo. Im offiziellen Store wird für Ocarina of Time eine „Downloadgröße von 27 GB“ angegeben. Nintendo weist allerdings darauf hin, dass sich Angaben zum Speicherbedarf bis zur Veröffentlichung noch ändern können.

Ocarina of Time wird zum größten modernen Hauptteil beim Speicherplatz

Der Vergleich mit dem Original ist natürlich extrem. Die PAL-Version von Ocarina of Time passte auf ein 32-MiB-Modul. Neue Charaktermodelle, hochauflösende Texturen, überarbeitete Umgebungen, orchestrale Musik und vertonte Zwischensequenzen brauchen fast drei Jahrzehnte später entsprechend mehr Platz. Nintendo beschreibt die Neuauflage selbst als komplett für die Switch 2 neu aufgebaut. DSL L32

Werbung

Interessanter ist deshalb der Vergleich mit den neueren Zelda-Spielen. Breath of the Wild für Switch 2 benötigt rund 24 GB, Tears of the Kingdom etwa 20 GB. Mit 27 GB wird das OoT-Remake damit größer als beide Open-World-Abenteuer. Lediglich das Spin-off Hyrule Warriors: Age of Imprisonment liegt mit 43,5 GB darüber.

Dass ausgerechnet ein Remake eines N64-Spiels mehr Speicher benötigt als Tears of the Kingdom, zeigt ziemlich gut, wie umfangreich Nintendo die Neuauflage technisch behandelt. Optisch ist vom Spiel aus dem Jahr 1998 ohnehin kaum noch etwas übrig. Hyrule, Charaktere, Beleuchtung und Animationen wurden komplett neu umgesetzt.

Werbung

27 GB sind auf der Switch 2 trotzdem kein Drama

Für heutige Verhältnisse bleibt der Download erstaunlich überschaubar. Die Nintendo Switch 2 besitzt 256 GB internen Speicher, wobei ein Teil davon für das System reserviert ist. Ocarina of Time beansprucht damit nominal gut ein Zehntel des eingebauten Speichers. Wer zusätzlichen Platz braucht, kann die Konsole mit einer microSD-Express-Karte erweitern. In Zeiten von Downloads jenseits der 100-GB-Marke sind 27 GB also alles andere als gewaltig.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 05. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Und irgendwie passt die Zahl ganz gut zum gesamten Remake: Das Spiel bleibt strukturell das Zelda von 1998, ist technisch aber längst in einer völlig anderen Größenordnung angekommen.