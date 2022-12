Günstiger Xbox Game Pass mit Werbung bald verfügbar?

Laut einer Umfrage könnte auch eine werbefinanzierte Variante des Xbox Game Pass hinzukommen, der derzeit in 2 Varianten angeboten wird.

Xbox Game Pass mit Werbung, dafür günstiger? Derzeit gibt es eine Umfrage von Microsoft zu diesem Thema, nachdem auch schon andere Abo-Anbieter wie Netflix diese Variante ausprobieren (und anscheinend daran scheitern).

Alles wird teurer, auch die Abo-Dienste. Obwohl Microsoft die Abo-Preise für den Xbox Game Pass (Ultimate) 2022 noch nicht erhöht hat, kann man irgendwie davon ausgehen, dass dies die nächsten Monate irgendwann passieren wird. Billiger wird derzeit nichts. Eine Preiserhöhung ist laut Phil Spencer für 2023 nicht ausgeschlossen.

Schlägt Microsoft deswegen einen anderen Weg ein? Laut einer Umfrage, die man ResetEra findet, scheint Microsoft zu fragen, ob Spieler bereit wären, im Austausch für einige Einschränkungen des Abonnements niedrigere Beträge als die monatliche Standardgebühr für den XGP zu zahlen.

Xbox Game Pass mit weiteren Varianten

Welche Modelle könnte sich Microsoft vorstellen? Eine Option, dass Spieler eine niedrigere Gebühr zahlen, aber eine Verzögerung von bis zu 6 Monaten bei neuen Xbox First-Party-Games haben. Sprich wenn Starfield irgendwann im ersten Halbjahr 2023 erscheint, bekommt man es in dieser Variante erst Ende 2023 in die eigene Spiele-Bibliothek. Eine weitere Option: Xbox Game Pass mit Werbung für 2,99 Euro im Monat, zumindest in dem Land, wo die Umfrage gestartet wurde.

Xbox Game Pass Lite

So könnte eine mögliche Variante aussehen:

Xbox First-Party-Games 6 Monate nach Release in der Bibliothek Online-Multiplayer Kein Download von Spielen, alle nur in der Cloud Werbeschaltung vor dem Spielen eines Titels aus der XGP-Bibliothek

Im Grunde klingt diese Variante wie ein Xbox Live Gold-Ersatz, sollte sie tatsächlich so kommen.

Anfang 2022 hatte der XGP laut Microsoft über 25 Millionen Abonnenten. Diese Zahl soll heuer leicht noch oben gegangen sein, vor allem der PC Game Pass, wie Berichte von Ende Oktober zeigen.

Ersatz für Xbox Live Gold

Die Einstiegsvariante für den XGP könnte durchaus als Ersatz für Xbox Live Gold dienen. Lite-Mitglieder hätten Zugang zum Game Pass, nur eben bei zukünftigen Xbox-First-Party-Spielen wie Starfield, Redfall, The Elder Scrolls 6, Fable und Co erst ein halbes Jahr später, als “Vollzahler”.

Im Gegensatz zu Lite-Variante soll es laut der Umfrage auch eine Familien-Edition für monatlich 22 Euro geben. Wir werden sehen für welche neuen Varianten sich Microsoft entscheiden wird. Immerhin fragt man die Community vorher ab, welche Modelle von Interesse sind.