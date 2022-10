Xbox Game Pass wächst nicht so rasch -Wachstumsziele verpasst!

Der Xbox Game Pass hat das zweite Jahr in Folge nicht seine Wachstumsziele erreicht - wie Berichte belegen. Was macht Microsoft falsch? Oder liegt es generell an der aktuellen wirtschaftlichen Lage weltweit?

Wie Berichte von Axios darlegen, lag das Wachstumsziel für den PC/Xbox Game Pass bis Juni 2022 bei 73 Prozent, erreicht wurden aber nur 28 Prozent. Im Einführungsjahr hat der Abo-Dienst von Microsoft ebenfalls seine Ziele verfehlt. Im vergangengen Jahr lag die Latte bei 48 Prozent, gekommen sind aber nur 37 Prozent.

Auch wenn man die gewünschten Ziele nicht erreicht hat, der PC/Xbox Game Pass ist für Microsoft profitabel. Xbox-Chef Phil Spencer erwähnte dies auf der jüngsten Wall Street Journal Tech Live-Konferenz. Immerhin erreicht man mit über 25 Millionen Abonnenten auf allen Plattformen einen Umsatz von rund 15 Prozent der gesamten Xbox-Sparte.

Wie viel verdient Microsoft mit dem Xbox Game Pass? Bisher gibt es einige Berichte, wie profitabel der Dienst für Microsoft ist. Der Xbox Game Pass soll im Jahr 2021 rund 2,9 Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Bis auf die ersten Monate, wo Microsoft damit nichts verdient hat, dürfte es nun eine hochprofitable Angelegenheit sein. Immerhin sind diese Zahlen ohne den PC Game Pass, der in der Berechnung nicht aufscheint.

Microsoft wird wohl seine Ziele aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage herabsetzen müssen.

Gegenüber Tom Warren von The Verge sprach Phil Spencer, Xbox-Chef, über mögliche Preiserhöhungen bei Xbox-Konsolen, First-Party-Spielen und Game Pass.

Keine Preiserhöhung im Jahr 2022: Ich denke, irgendwann müssen wir die Preise für bestimmte Dinge erhöhen, aber vor dem Weihnachtsgeschäft hielten wir es für wichtig, die Preise beizubehalten, so Spencer.

Phil Spencer hints at future Xbox Game Pass or console price increases at WSJ Live

"I do think at some point we'll have to raise the prices on certain things, but going into this holiday we thought it was important to maintain the prices."

- Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022