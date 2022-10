Wie viel verdient Microsoft mit dem Xbox Game Pass?

Microsoft hat verraten, wie viel Geld mit dem Xbox Game Pass auf Konsolen verdient wird. Mit dieser Summe hätten wir nicht gerechnet!

Aktuell werden unglaublich viele Daten der Videospiele-Industrie erhoben, vor allem nachdem Microsoft den Gaming-Publisher Activision-Blizzard erwerben möchte. Regulierungsbehörden haben Bibliotheken mit Daten, Zahlen, Erfahrungsberichten und Meinungen von Experten gesammelt, um festzustellen, ob die Mega-Fusion für die Spieler gut ist oder nicht. Immerhin reden wir von einem Software-Markt mit einem Umsatzpotenzial von fast 200 Milliarden US-Dollar.

Activision-Blizzard-Deal wurde bereits von einigen Ländern zugelassen

Einige Regulierungsbehörden wie der brasilianische Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung (CADE) haben die Fusion bereits genehmigt. CADE hat ein öffentliches Dokument veröffentlicht, das seinen Denkprozess zur Genehmigung umreißt und eine Menge Daten zu Xbox, PlayStation, Nintendo und anderen enthält.

Dabei zeigt eine Grafik, wie viel Microsoft mit dem Xbox Game Pass auf Konsolen verdient. Aus den Daten kann man entnehmen, dass der Tech-Riese im Jahr 2021 rund 2,9 Milliarden US-Dollar mit Konsolen erwirtschaftet hat. Basierend auf den öffentlich zugänglichen Daten von Microsoft hat Xbox Gaming im Kalenderjahr 2021 insgesamt 16,28 Milliarden US-Dollar eingenommen. Laut dem Zahlenwerk hat der Xbox Game Pass (ohne PC Game Pass) etwa 18 Prozent der jährlichen Gaming-Einnahmen von Microsoft Xbox ausgemacht oder fast 30 Prozent der Einnahmen aus Spielen und Diensten.

Wie viele Abonnenten hat der Xbox Game Pass?

Zwischen August 2021 und März 2022 stieg die Anzahl der Xbox Game Pass-Abonnenten von 15 auf 18 Millionen. Damit kann man sagen: Microsoft machte mit dem Xbox Game Pass einen Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Allerdings sind das nur die Umsatzzahlen, wie viel Gewinn schlussendlich übrig bleibt, wird Microsoft wohl nicht verraten. Auf jeden Fall dürfte es eine gute Investition für die Zukunft sein, so wie auch der Übernahme-Deal mit Activision-Blizzard, der immerhin bekannte Spiele-Franchises wie Call of Duty, Diablo, Overwatch, Starcraft, Warcraft und Co beinhaltet. Kein Wunder also, dass sogar PlayStation-Chef Jim Ryan anscheinend nach Brüssel (Belgien) zur EU-Kommission gereist ist, um sie davon zu überzeugen, den Deal nicht zu genehmigen.

Zu den Highlights im Oktober 2022 gehört auf jeden Fall Chivalry 2 im PC/Xbox Game Pass.

Quelle: Tweaktown.com

Passend zum Thema