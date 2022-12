“PS Plus” soll laut Gerücht 2023 mehr wie “Xbox Game Pass” werden

Playstation 5 Fakten

PlayStation Plus (oder kurz “PS Plus” genannt) hat im Sommer 2022 einige Veränderungen durchgemacht, doch die Spieler sind nach wie vor nicht zufrieden mit dem Angebot und erwarten Veränderungen im Jahr 2023. Das liegt vielleicht daran, weil viele in Richtung Xbox Game Pass schielen. Im Gegensatz zu Sony bringt Microsoft seine exklusiven Spiele in den Game Pass ab Tag des Erscheinens. Wird sich das bei PS Plus nächstes Jahr ändern?

Was passiert 2023 mit PS Plus? Im nächsten Jahr soll der Fokus seitens Sony Interactive Entertainment (SIE) verstärkt auf das Abo-Angebot von PlayStation Plus gerichtet werden. Wie Gerüchte von Gaming-Analysten andeuten soll es 2023 große Veränderungen geben.

Sony möchte sein Angebot im Jahr 2023 für PlayStation Plus nachschärfen, aber wie? Laut dem Gerücht sollen monatliche Updates in oder ab der Stufe Extra wegfallen. Der Abo-Dienst von Sony soll mehr wie der Xbox Game Pass werden und Day One-Veröffentlichungen anbieten, um nachzuziehen. Allerdings zum Unterschied zum XGP werden es keine First-Party-Games ála Horizon Forbidden West oder God of War Ragnarök, sondern Drittanbieter-Spiele. First-Party-Games sollen erst ein Jahr nach Release bei PS Plus (Premium) verfügbar sein.

Woher stammen die Informationen? Die Gaming-Analysten stützen sich auf eigenen Quellen (Twitter-Eintrag unterhalb), die nicht näher genannt werden. Ansonsten hat sich keiner der bekannten Gaming-Insider bisher dazu zu Wort gemeldet.

“Sie möchten auch, dass PlayStation Studios-Titel aus verschiedenen externen Entwicklungszweigen/Studios wie London Studio External Development, Shanghai Studio und Madrid Studio ihre Titel tagesaktuell anbieten, während interne Titel mehr als 1 Jahr auf sich warten lassen”, so LumberjackRy weiter auf Twitter.

Sources: Sony Interactive Entertainment to "heavily" focus on subscriptions starting sometime in 2023. They're planning on removing the once a month updates to PS+ Extra and instead release games whenever like Xbox Game Pass.

This is to offer more titles Day 1. pic.twitter.com/C69F63E063

— Rythian (@LumberjackRy) December 26, 2022