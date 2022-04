Leak: Details zu The Last of Us 3 und dem Multiplayer Spin-Off

Ein Leak verrät uns Naughty Dogs aktuelle Pläne zu The Last of Us 3 und dem Multiplayer Spin-Off. Manche Details über den kommenden Multiplayer waren schon bekannt. Die Pläne zur Fortsetzung sind brandneu. Ebenso der noch namenlose Titel eines Fantasy Abenteuers.

Der neue, alte Multiplayer Titel

Leider haben wir seit der Veröffentlichung von The Last of Us Part 2, vor knapp zwei Jahren, keine Updates, wie den versprochenen Multiplayer Modus erhalten. Anfangs hätte dieser ein weitere Modus in The Last of Us Part 2 werden sollen, später wurde bekannt, dass aus dem Multiplayer Modus ein komplett eigener Titel werden sollte. Dennoch wurden erst kürzlich Hinweise, wie verschiedene Skins für einen Multiplayer Modus, in den versteckten Daten von The Last of Us 2 entdeckt.

Was war bisher über den Multiplayer Titel bekannt?

Der Titel des eigenen Multiplayer Titels soll The Last of Us 2 Factions lauten. Es soll zwei Fraktionen zur Auswahl gegeben, in welchen verschiedenen Matcharten zum verbessern der Waffen oder Rüstungen geführt hätten. Weiteres hätten die Vorräte der Gegnerfraktion erobert werden können. Ob The Last of Us 2 Factions diese Elemente behält ist nun fraglich.

Was verraten uns nun die Leaks

Nun passierten scheinbar Leaks bei Naughty Dog mit den Infos, dass der Multiplayer Titel komplett überarbeitet worden sei und eine Mischung aus Titeln wie Tarkov und The Division werden soll. Dabei sollen dennoch eigene Modi aus The Last of Us 2 Factions übernommen worden sein. Das Gameplay soll sich wie ein Single-Player Titel in einem Online Spiel anfühlen. Herauskommen soll der überarbeitete Multiplayer Titel zuerst auf der PS5, später auch auf dem PC. Also ein ähnliches Veröffentlichungsverfahren wie The Last of Us Part 2.

NAUGHTY DOG TLOU Online Game Planned as a Battle Royale but got completely rebooted. Described as a mix of Tarkov and Division with additional modes inspired by the original Factions MP. Single-player-like experience in online game. F2P, first on PS5 with further release on PC. pic.twitter.com/VyY7riRFjL — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

The Last of Us 3

Weitere Infos sind, dass das grobe Skript von The Last of Us 3 fertiggeschrieben sein soll. Vermutlich wird der Titel dann in Manier des Vorgängers auf The Last of Us Part 3 lauten. Der Titel könnte früher erscheinen als man glauben mag, denn das Entwicklerstudio von Naughty Dog wurde vergrößert. Allerdings ist das natürlich nicht in Stein gemeißelt und nur eine Annahme.

Weiteres Projekt

Ein komplett neues Projekt sei bei Naughty Dog in Arbeit. Es soll sich dabei um ein Einzelspieler Titel im Fantasy Genre handeln. Neil Druckmann soll für diesen kommenden Titel aber überraschenderweise nicht seine Hände im Spiel haben.

The Last of Us Part III Nothing but official statements from the studio, the outline of the script is ready, but the studio is engrossed in the development of the aforementioned projects. It is possible that development will begin faster than expected due to studio's expansion. — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Hängen die Titel mit der kommenden TV Serie zusammen?

Da eine reale TV Serie von The Last of Us 2023 erscheinen wird, scheint es möglich zu sein, dass die kommen den Titel aus dem The Last of Us Franchise in irgendeiner Weise gekoppelt werden. Vielleicht nicht The Last of Us 3, aber vielleicht der eigene Multiplayer Titel. Eigentlich sollte sich die reale TV Serie an den Videospielen orientieren. Da sich aber nun alles gleichzeitig in Entwicklung befindet, könnte eine gemeinsame Übereinstimmung für sämtliche Medien von Vorteil sein.

Gut Ding braucht Weile

Wir sind gespannt was zuerst und was wann erscheinen wird. Wir dürfen uns nun über einen Multiplayer Titel von The Last of Us freuen, The Last of Us 3, die reale TV Fernsehserie, sowie einen komplett neuen Fantasy Titel von Naughty Dog. Aufgrund der Tatsache, dass das Entwicklerstudio vergrößert worden ist, könnten sämtliche dieser genannten Titel in geringen Zeitabständen schon sehr bald erscheinen. Da man aber auch wiederum die Videospielbranche kennt, weiß man, dass sogar mit Veröffentlichungsterminen große Verschiebungen passieren können. So war das erst kürzlich bei Lego Star Wars: The Skywalker Saga, sowie dem noch namenlosen The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 der Fall.

Der PS4 Titel The Last of Us Part 2 ist dank seiner Abwärtskompatibilität für die PS5 spielbar. Erst vor Kurzem wurden neue Motion Set-Aufnahmen geteilt, die sicherlich nicht für The Last of Us 3 waren (oder vielleicht doch?).

Quellen: twitter.com via oopsleaks, twitter.com via oopsleaks