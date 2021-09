Naughty Dog: Motion Capture-Set lässt Fans über The Last of Us 3 spekulieren

Naughty Dog Logo - © Naughty Dog

Santa Monica, USA – Derzeit dürfte Naughty Dog mit einigen AAA-Videospielen, die sich in Entwicklung befinden, eingedeckt sein. Während der PlayStation Entwickler am kommenden The Last of Us 2-Multiplayer arbeitet, scheint auch ein neues Uncharted-Spiel unvermeidbar. Darüber hinaus munkeln die Fans, dass die Arbeiten an The Last of Us 3 (oder einen Spin-Off) am Laufen sind.

Marianne Hayden von Naughty Dog hat auf Twitter ein Bild gepostet. Dieser Tweet zeigt sie mit Stuntman und Schauspieler Mark Musashi auf einem Motion Capture-Set. Nicht zu übersehen ist ein The Last of Us 2-Tshirt. Es gibt nicht viel anderes, was aus dem Bild hervorgeht, aber Hayden sagt, dass es “schön ist, wieder auf der Bühne zu stehen!” was darauf hindeutet, dass das Studio hart an seinem nächsten Projekt arbeitet, was auch immer es sein mag.

Die Fans wollten natürlich wissen das dahinter steckt, woran Hayden und Naughty Dog gerade arbeiten. Einige PlayStation-Spieler spekulieren bereits mit The Last of Us 3, aber dieses Spiel könnte noch lange nicht in Sicht sein. Wer weiß ob es überhaupt kommt.

Naughty Dog: Mehrere Stellenangebote für verschiedene Projekte

Das der PlayStation Studios-Entwickler aktuell an mehreren AAA-Videospielen für PS5 (und vielleicht noch PS4) arbeitet, wissen wir durch diverse Stellenanzeigen die online veröffentlicht wurden. Es könnte auch im Bereich des Möglichen liegen, dass ein neues Uncharted am Plan steht. Allerdings wurde bisher nichts darüber gesagt. Seit dem großen Leak vor dem Release von The Last of Us 2 wird Verschwiegenheit bei Naughty Dog groß geschrieben, sodass “Insider-Informationen” nur spärlich bis gar nicht mehr nach Außen treten.

Selbst die Hinweise des Motion Capture-Schauspielers Musashi geben uns keine Hinweise auf ein konkretes Spiel. Er war sowohl bei The Last of Us als auch in Uncharted-Spielen Stuntman.

Nach Bekanntwerden der Uncharted-Spiele-Sammlung für PC sind viele Fan-Augen auf Naughty Dog gerichtet. Während der Entwickler aus Santa Monica (Kalifornien, USA) an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, munkelt die Fangemeinde über jedes Bild, dass es irgendwie online schafft. Vielleicht ist es zum Schluss sogar eine vollständig neue Spielmarke, womit keiner gerechnet hat.

Mehr The Last of Us werden wir wohl als Nächstes in der kommenden HBO-TV-Serie sehen, die 10 Episoden in der ersten Staffel bekommen wird und nahe an der Videospiel-Vorlage agieren wird.