The Last of Us 2: Multiplayer bekommt anscheinend Battle Royale

Die The Last of Us-Spiele sind vor allem für ihre Einzelspieler-Kampagne bekannt, aber der erste Teil hatte auch einen interessanten Multiplayer-Modus: Teil 2 ist bisher nur eine Einzelerfahrung. The Last of Us 2, dass letztes Jahr für die PS4 erschienen ist, soll von Naughty Dog einen Multiplayer-Modus nachgereicht bekommen. Vielleicht sogar als eigenständiges Spiel. Nun wurde von Dataminern ein möglicher Battle Royale-Modus entdeckt.

Der YouTuber Speclizer Assets hat den Einzelspieler-Code von The Last of Us 2 “gedatamined”. Dabei wurde eine potenzielle Map für einen The Last of Us 2-Battle Royale-Modus gefunden, der Bereiche aus dem Einzelspieler einbeziehen könnte. Es gibt sogar Beweise für einen “Kompass”, eine Spielerzahl und ein Emote-Rad-Script. Alles Dinge für die Battle Royale-Spiele bekannt sind.

The Last of Us 2: Bekommt der Multiplayer tatsächlich einen Battle Royale-Modus?

Andere Beweise für einen Battle Royale-Modus im Spiel sind verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die mit dem Shooter-Sub-Genre in Verbindung gebracht werden. So könnten Spieler Ausrüstungen und Rüstungen plündern. Allerdings könnte der Dataminer auch auf einer falschen Spur sein, immerhin gab es auch im ursprünglichen The Last of Us verschiedene Multiplayer-Modis, für die ebenfalls diese Dinge in Frage kämen.

Im Juni tauchte ein Gerücht auf, dass das nächste The Last of Us ein “reines Multiplayer-Spiel” wird. Es könnte sein das dieses Spiel auf The Last of Us 2 aufbaut, und bestimmte Komponenten und Maps übernimmt, aber sicher ist das auch nicht.

Lukrativer Battle Royale-Modus

Die Entwicklung von The Last of Us 2 hat lange gedauert und Naughty Dog bekam dafür viel Lob, auch von Xbox-Seite. Ob ein “kostenloser Multiplayer-Modus” zustande kommt ist ungewiss. Sony hat viel Geld für das Spiel in die Hand genommen, und da Battle Royale derzeit in aller Munde ist, könnte es tatsächlich eine Auskopplung als eigenständiges Spiel geben. Die Gerüchte deuten zumindest darauf hin.

Es bleibt natürlich abzuwarten, was wirklich passiert. Fakt ist jedoch, dass man mit einem “kostenlosen The Last of Us Multiplayer” mit kaufbaren Items und Skins viel Geld verdienen könnte.

Derzeit müssen wir nur auf eine offizielle Ankündigung seitens Naughty Dog warten. Zumindest die TV-Serien-Adaption von The Last of Us befindet sich auf einem guten Weg und ist derzeit in Produktion. Auch ein PS5-Port von The Last of Us 2 dürfte die nächsten Monate anstehen.

The Last of Us 2 ist für PlayStation 4 verfügbar.