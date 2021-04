HBO The Last of Us Serie: Terminator wird Joels Bruder spielen

The Last of Us - (C) Naughty Dog

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass HBO das Videospiel The Last of Us zu einer Serie entwickeln will und die Cast zusammengestellt wird. Das erste Casting der beiden Haupt Protagonisten Joel und Ellie, fand bei Fans gleich großen Anklang. Als Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones, Wonder Woman 1984) für Joel und Bella Ramsay (Game of Thrones) für Ellie gecastet wurden. Nun kommt ein weiterer Charakter hinzu.

Joels Bruder Tommy wird von Terminator Darsteller Gabriel Luna gespielt werden.

The Last of Us Serie: Terminator und Ghost Rider Darsteller im Cast

Gabriel Luna ist in der modernen Film und Fernseh Popkultur zuletzt als Ghost Rider in Marvel’s Agents of Shield bekannt geworden. Nach dieser Rolle sah man ihn als REV-9 Terminator im neuesten Terminator: Dark Fate, sich mit Arnold Schwarzenegger in einem Staudamm prügeln in einem epischen Kampf der Maschinen. Und nun steht er auf dem Cast für die Serie the Last of Us als Tommy. Joels Bruder.

Diese Figur erschien bereits im einleitenden Kapitel zum ersten Game The Last of Us. Und er spielte in beiden Games eine Rolle. Ein mitfühlender ehemaliger Soldat, der Schwierigkeiten hat seine Moral und Werte aufrecht zu halten. In dieser postapokalyptischen Welt in welcher er nun lebt. Von seiner Persönlichkeit her, ist Tommy ein sehr harter Kontrast und eigentlich sogar das Gegenstück zu seinem eher zynischen älteren Bruder Joel.

Der Dreh soll noch dieses Jahr beginnen

Dass der Cast für die Serie The Last of Us mehr und mehr Namen listet, ist keine große Überraschung. Denn HBO will die Dreharbeiten zu der Serie noch dieses Jahr in Calgary (Kanada) beginnen. Neil Druckmann, von Naughty Dog Studios, wird zusammen mit dem Chernobyl Produzenten Craig Mazin am Drehbuch zur Serie schreiben. Welche sich, laut Informationen, an dem ersten Spiel orientieren wird.

Jedoch sollten Fans gefasst darauf sein, dass die Story der Serie definitiv vom Game abweichen wird. Wie weit und in welche Richtungen, ist jedoch nicht bekannt. Es ist aber unausweichlich. Denn um das Volumen einer Serie zu füllen, muss mehr Hintergrund Story und auch Nebenhandlung in das Geschehen einfließen. Solange aber Druckmann an der Geschichte mit schreibt, werden auch Abweichungen sich in die bekannte und beliebte Geschichte einfügen können.