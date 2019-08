Bereits im Oktober bekommen wir einen neuen Terminator-Film in den Kinos zu sehen. Über Terminator: Dark Fate hat nun auch Produzent James Cameron (Avatar, Titantic, Aliens 2) gesprochen. Dabei erklärt er: Das ist der Auftakt einer neuen Trilogie.

Der neueste Trailer ging gestern online und konnte die Fan-Gemeinde der Terminator-Filme nicht wirklich überzeugen. Immerhin gibt es, zumindest noch im Trailer, einige CGI-Schnitzer. Die Effekte überzeugen nicht wirklich. Wenn der Film gut ankommt, sehen wir noch weitere zwei. Denn eigentlich ist eine neue Trilogie geplant.

Eine neue Terminator-Trilogie

Produzent James Cameron hat den Film nicht als einzelne Geschichte konzipiert, sondern hat tatsächlich etwas Größeres damit vor.

„Wir verbrachten mehrere Wochen damit, die Geschichte aufzudröseln und herauszufinden, welche Art von Story wir erzählen wollten, damit wir Linda (Hamilton) etwas zeigen konnten“, meint Cameron. „Wir krempelten die Ärmel hoch und begannen, die Geschichte auszuweiten. Als wir sie etwas in den Griff bekamen, betrachteten wir es als Trilogie, sodass dort eine größere Geschichte erzählt werden muss. Wenn wir das Glück haben, mit Dark Fate etwas Geld zu verdienen, wissen wir genau, wohin wir mit den folgenden Filmen gehen können.“ – via DarkHorizons

Der neue Ableger, Dark Fate, soll nicht zu komplex sein, also von der Geschichte. Leichte Action-Kost also? Das ganze Zeitreise-Thema darf für den Zuschauer nicht zu verwirrend werden. Zudem soll man wieder ur Erzählweise der ersten beiden Original-Terminator-Filme zurückgekehrt sein. Deren Geschichten fanden alle in weniger als zwei Tagen statt. Das sollen wir so wiederbekommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Terminator: Dark Fate startet am 23. Oktober in den Kinos. Regie übernahm dafür Tim Miller. Mit dabei sind zwei alte Haudegen der Serie: Linda Hamilton als Sarah Connor und Arnold Schwarzenegger als Terminator. Machenzie Davis spielt Grace und Gabriel Luna ist der neue (feindliche) Terminator.