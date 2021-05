The Last of Us 2 bekam im internen Test von Microsoft „nur Lob“

Anscheinend haben auch die Microsoft Xbox-Tester ihre Freude mit The Last of Us 2 gehabt. - (C) Sony, Microsoft; Bildhintergrund: Photo Mix auf Pixabay; Bildmontage: DailyGame

The Last of Us 2 ist ein Meisterwerk. Es gab zwar zu Beginn einige Stimmen die etwas anders sagten, aber Rekorde bei Spieleauszeichnungen, einen Metascore von 93/100 bei Metacritic und Millionen verkaufter Spiele beweisen das Gegenteil. Wie jetzt rausgekommen ist hat sogar Branchen-Konkurrent Microsoft tiefsten Respekt für die Geschichte von Ellie und Joel.

Eine angebliche interne Prüfung des PlayStation-Spiels bei Microsoft ergab eine äußerst positive Bewertung für das Spiel von Naughty Dog.

„The Last of Us Part 2 ist ein äußerst seltenes Videospiel, bei dem das, was es leistet, um die Kunst des narrativen Geschichtenerzählens in Videospielen als Medium voranzutreiben, letztendlich überwiegt, ob es jedem„ gefällt “oder ob jeder„ Spaß “am Spielen hat es “, sagt die Bewertung. „Das heißt, wir hatten Spaß daran, hatten eine großartige Zeit damit und denken auch nach Abschluss des Durchspiels noch an seine Charaktere und deren Geschichten.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Microsoft konzentrierte sich auf den „narrativen Aspekt des Spiels“

Naughty Dog kann Geschichte erzählen! Das wissen Spieler und dafür schätzen sie auch ihre Titel. Die vermeidliche Rezension von Microsoft über The Last of Us 2 stellt fest, dass die Erzählung mehr dazu dient, das Action-Adventure-Gameplay zu unterstützen, als in Uncharted. Die interaktive Erzählung hat es anscheinend den Testern angetan.

Neben der Erzählung wird auch die Optik des Spiels hervorgehoben. „Die visuelle Qualität und die Liebe zum Detail in The Last of Us 2 sind in praktisch allen Bereichen absolut erstklassig und die Gesamtpräsentation ist allen anderen Teams deutlich voraus.“

Eine der bemerkenswerten Änderungen, die das Spiel vorgenommen hat, war die Erweiterung des Spielbereichs im Hinblick auf den Kampf. Die größere offene Welt ermöglichte es den Spielern, sich Konflikten zu nähern oder ihnen zu entkommen, wie sie wollten, im Gegensatz zum vorherigen Spiel, in dem Spieler eine bestimmten Strategie brauchten.

Microsoft erkannt anscheinend auch was das PlayStation-Spiel nicht ist: Kein Ego-Shooter. „Naughty Dog scheint in keinem ihrer Spiele einen anständigen Schusswechsel zu führen, und dieses ist keine Ausnahme.“

The Last of Us 2 ist jetzt für die PS4 verfügbar und mit Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar. Eine eigene PlayStation 5-Version soll sich in Entwicklung befinden, die auch den DualSense-Controller voll unterstützen soll. Die Story zu Part 3 ist ebenfalls abgeschlossen, wie bekannt wurde. Nur so schnell wird es wohl nicht erscheinen. Derzeit ist ein Remaster des ersten Spiels für die PS5 in Arbeit.