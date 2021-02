The Last of Us 2: Wie weit ist der PS5-Patch entfernt? [UPDATE]

Hat Ellie eine Wahl? Die PS5-Spieler bekommen wohl eine eigene Version des Meisterswerks von Naughty Dog - (C) Sony, Naughty Dog; Bildmontage: DailyGame

The Last of Us 2 ist eines der größten Spiele des Jahres 2020. Genau wie das Original The Last of Us vor dem Start der PS4 als für die PS3 herauskam, tat The Last of Us 2 dies auch für die PS4 Anfang dieses Jahres. Aber mit der nächsten Generation von Spielen, die diesen Monat mit der PS5 startete, erschien das Action-Adventure von Naughty Dog bereits auf veralteter Technologie, aber anscheinend nicht lange. Die PS5-Version von The Last of Us 2 dürfte am Weg sein.

Laut einem Einzelhandelsangebot bei Best Buy ist dürfte das Gerücht bald Wahrheit werden.

Das Spiel auf die PS5 zu bringen, würde Sinn machen. Das Original The Last of Us erhielt kurz nach dem Start der neuen Konsole eine überarbeitete Version für die PS4, mit verbesserter Leistung und Grafik. Naughty Dog könnte mit The Last of Us 2 leicht den selben Weg gehen, indem eine aktualisierte Version veröffentlicht wird, um die gesamte Technologie der PS5 zu nutzen. Inklusive vollständiger Integration des DualSense-Controllers.

The Last of Us 2 als eigene PS5-Version?

Die Auflistung könnte sich jedoch auf die kleinen Upgrades beziehen, die das Spiel beim Zocken auf der PS5 über Abwärtskompatibilität sieht. The Last of Us 2 verwendet zum Beispiel haptisches Feedback auf der PS5. Kleine Upgrades sind sicherlich möglich, ohne eine andere Version des Spiels vollständig zu veröffentlichen. Das „Upgrade der nächsten Generation“ scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass ein Spiel eine Version der nächsten Generation sehen wird.

Als eines der emotionalsten Spiele des Jahres wurde The Last of Us 2 in mehreren Kategorien für die The Game Awards 2020 nominiert, darunter das Spiel des Jahres. Es ist für das Spiel selbstverständlich, eine überarbeitete oder vollständig aktualisierte Version für die PS5 zu bringen, um alle Vorteile der brandneuen Konsole voll auszuschöpfen, einschließlich Ray-Tracing, 4K-Auflösung, besserer und konsistenterer Bildrate und mehr.

Im Spieletest zu dem PS4-Spiel hatte unser Redakteur Manuel eine klare Meinung: „Immer wenn man glaubt, dass schon alles im Spiel gesagt und getan worden wäre, der wird des Öfteren überrascht werden. Eines der besten Spiele unserer Zeit. Pflichtkauf!“

The Last of Us 2 ist jetzt für PS4 erhältlich. Es wurde zum „Game of the Year 2020“ der Metacritic-User auserkoren mit Respektabstand zu Ghost of Tsushima! Der Vorgänger, The Last of Us, erschien ursprünglich für die PS3 und erhielt ein PS4 Remaster, dass auch in der PS Plus Collection für die PS5 verfügbar ist.

Der PS5-Patch von The Last of Us 2 hat noch keinen Release-Termin, dafür erhielt ein anderer PS4-Titel gerade sein 4K/60 FPS-Upgrade.

The Last of Us 2 für die PlayStation 5: Update vom 30. Januar 2021

Der ResetEra-User Navtra sagt:

„Ich weiß, dass irgendwann ein Patch in Arbeit war, aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch passiert oder wann. Ich wäre überrascht, wenn es keinen Patch gibt.“

Im Moment ist The Last of Us 2 über die Abwärtskompatibilität der PS5 mit PS4-Titeln spielbar.

Die ursprüngliche News erschien am 23. November 2020 auf DailyGame. Der Artikel wurde um einen Eintrag im ResetEra-Forum erweitert.