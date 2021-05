The Last of Us 2: PS5 Performance-Patch startet überraschend heute

The Last of Us 2 bekam aus dem Nichts einen PS5-Performance-Patch spendiert. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment - Bildmontage: DailyGame

Das „Spiel des Jahres 2020“ bekommt einen Performance-Patch für die nächste Konsolen-Generation spendiert. Quasi aus dem Nichts. Naughty Dog enthüllte heute, dass man einen PS5-Patch für The Last of Us 2 veröffentlicht.

The Last of Us 2 war ein großer Erfolg und auch eine der letzten großen Exklusiv-Titel für die PS4. Dem Spiel ist es gelungen einen Rekord zu brechen: 300 von 576 möglichen Auszeichnungen für das Spiel des Jahres. Auch bei der User-Wahl von Metacritic.com erreichte das Spiel von Naughty Dog mit Respektabstand den Königstitel, vor Ghost of Tsushima (PS4-Exklusiv) und Cyberpunk 2077 (PC, PS4, Xbox One).

Viele ehemalige PS4-Exklusiv-Titel haben bereits ihren PS5-Performance-Patch erhalten, darunter God of War (2018, PS4) und Ghost of Tsushima (2020, PS4). Eigentlich rechneten wir mit einer eigenen PS5-Version von The Last of Us 2, ähnlich wie damals beim ersten Teil. Dieser bekommt nach dem PS4-Remastered auch ein PS5-Remaster spendiert, wie berichtet.

PS5-Patch für The Last of Us 2 im Trend bei PlayStation-Spielern

Im PlayStation Blog sagte Arne Meyer, Community Director von Naughty Dog, dass eines der am häufigsten nachgefragten Elemente in der Community ein Performance-Patch für die PlayStation 5 von The Last of Us 2 war. Ab heute hat Naughty Dog dies mit Patch 1.08 Wirklichkeit werden lassen, der den Spielern nun mehrere Optionen bietet, wenn sie das Spiel von einer PS5 aus spielen.

„Das Team hat sich seit dem Start im letzten Jahr mit der PS5-Hardware und den Möglichkeiten befasst, die sich daraus ergeben, und wir sind gespannt auf die Zukunft. Dieser Patch ist nur der erste Schritt bei der Arbeit an der PS5. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir weitere Neuigkeiten zu teilen haben“, so Meyer im PS Blog.

Ein neuer Trailer zeigt die Verbesserungen und neuen Optionen, die PS5-Spielern nun kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Es gibt die Wahl zwischen 30 FPS oder 60 FPS. Außerdem wurden die Auflösungen im Spiel verbessert und schnellere Ladezeiten werden angepriesen.

Das PS5-Upgrade von The Last of Us 2 wird einige Spieler sicherlich dazu bewegen es noch einmal durchzuspielen.

The Last of Us 2 überzeugte auch Mitbewerber

Vielleicht wird man auch ein paar Microsoft-Mitarbeiter darunter haben, denn bei einem internen Test – der durchgesickert ist- bekam der Titel von Naughty Dog „nur Lob“ ausgeschüttet. Gerade die „Liebe zum Detail“ und die visuelle Qualität haben die Xbox-Tester begeistert. Kritikpunkte kamen auf, dass sich das Spiel manchmal wie ein „Laufsimulator“ anfühlte und das Kampfszenen auch etwas mangelhaft waren. Dennoch wurde die narrative Erzählweise hervorgehoben, die außergewöhnlich gut sind und einen Standard setzen, den andere Games des Genres anstreben sollten.

The Last of Us 2 ist für PS4 verfügbar und bietet mit Patch 1.08 auch Verbesserungen für die PS5. Spieler können den Patch ab heute herunterladen!