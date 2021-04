The Last of Us 3: Story der Fortsetzung ist bereits geschrieben

The Last of Us Part 2 - Review - © Sony Interactive Entertainment

The Last of Us gehört wohl zu den erfolgreichsten, wenn auch kontroversesten Spielereihen des letzten Jahrzehnts. Kontrovers ist dabei jedoch lediglich Part II, der aufgrund diverser Story-Entscheidungen bei manchen Fans sauer aufstieß. Nichtdestotrotz konnte der Playstation-Exklusivtitel das Spiel mit den meisten Auszeichnungen der Geschichte werden.

Und trotz des bedrückenden und von vielen Fans gehassten Endes, fragen sich dennoch viele Spieler, wie es mit den Charakteren der Reihe weitergeht. Kurz nach Release von Part II machten sich wünsche zu einer Fortsetzung breit. Schöpfer der Reihe Neil Druckmann, kann in einem neuen Interview daher bei vielen Fans für Freude sorgen. So bestätigt er, dass die Story für eine mögliche Fortsetzung bereits in gröberen Zügen geschrieben ist.

In dem Interview, dass Druckmann und Co-Autorin Halley Gross mit dem Podcast Script Apart geführt haben, führen sie weiter aus:

,,Ich weiß nicht, wie viel ich preisgeben möchte… [Halley Gross] und ich haben tatsächlich eine grobe Story geschrieben, die wir allerdings nicht machen – aber von der ich hoffe, dass sie eines Tages das Licht der Welt sehen kann. [Eine Story] die in etwa beleuchtet, was nach diesem Spiel [Last of Us Part II] passiert ist. Wir werden sehen.“

The Last of Us 3: ,,Wir werden sehen.“

In dem Interview betont er zwar, dass das Studio gerade nicht aktiv an der Fortsetzung arbeitet, er aber dennoch hofft, dass sie eines Tages kommen wird. Der kommerzielle Erfolg von The Last of Us Part II könnte ihm jedoch die Entscheidung abnehmen. Das Ende des Spiel hat genug Platz gelassen, eine kommende Fortsetzung zu rechtfertigen. Außerdem hat Naughty Dog mit der Uncharted-Reihe bereits bewiesen, dass sie kein Problem mit langlebigen Spielereihen haben.

Auch wenn Neil Druckmann also nicht bestätigen möchte – oder kann – dass die Geschichte rund um Ellie und Joel weitergeht, ist das interne Interesse einer Fortsetzung auf jeden Fall gegeben. Bereits in der jüngsten Vergangenheit hat Naughty Dog mehrere Projekte angekündigt. Da die Story für The Last of Us Part III also nun in groben Zügen steht, spricht nichts dagegen, dass es sich bei einem davon auch um die Fortsetzung handeln könnte.