Naughty Dog teast mehrere unangekündigte Projekte an

Uncharted 3 - (C) Naughty Dog

Naughty Dog gehört wohl zu den erfolgreichsten Entwicklerstudios, die Sony exklusiv zu bieten hat. Neben dem Playstation-Klassiker Jack and Dexter, zeichnen sie sich auch für die Uncharted-Reihe aus. 2013 zeigten sie schlussendlich mit The Last of Us, dass sie nicht nur spaßige Action, sondern auch tiefgreifende Narrativen erzeugen können.

Für den Erfolg von Naughty Dog in den letzten Jahren ist nicht zuletzt der Vizepräsident der Firma Neil Druckmann verantwortlich. Als Creativ Director und Autor gestaltet er seit The Last of Us aktiv die Naughty-Dog-Spiele. Als Gallionsfigur der Firma ist es jetzt auch er, der Neuigkeiten über kommende Projekte anteasert.

In einem Beitrag auf Twitter verspricht er jetzt, dass Naughty Dog an zahlreichen Projekten arbeitet, die er so bald wie möglich mit der Fangemeinde teilen möchte:

,,Bitte bleibt geduldig. Wir haben mehrere coole Dinge, die wir gar nicht abwarten können, mit euch zu teilen. Wir werden das machen, sobald wir können.“

Druckmann betont, dass er noch nichts über die Spiele sagen könnte und dass wir einfach abwarten sollten. Die Frage stellt sich allerdings trotzdem, um was es sich dabei handeln könnte. Eine Vermutung ist, dass es sich dabei um ein PS5-Update für The Last of Us 2 handeln könnte. Dass dies in Entwicklung ist wird schon seit längerer Zeit spekuliert.

Dass mindestens ein neues Spiel bei Naughty Dog in Entwicklung ist, kann jedoch auch angenommen werden. Ob es sich dabei um eine Fortsetzung einer bekannten Reihe wie Uncharted oder TLoU handelt, oder ein gänzlich neues Franchise, kann jedoch noch nicht gesagt werden.

Mehr von Naughty Dog:

Wer jedoch nicht auf die Ankündigung von neuen Spielen der Entwickler warten kann, der kann sich den 25. März im Kalender markieren. Denn an diesem Tag findet die Vergabe der alljährlichen BAFTA-Awards statt. Naughty Dogs The Last of Us 2 ist hierbei satte 13 Mal nominiert. Mit dieser Zahl haben sie sogar einen BAFTA-Rekord gebrochen.