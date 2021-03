Naughty Dog: Releases für dieses Jahr geleakt

Naughty Dog - Logo

Erst vor ein paar Tagen hat Naughty Dog zahlreiche Projekte angeteasert, von denen noch nicht gesprochen werden darf. Nun ist eine Auflistung der erscheinenden Projekte für das Jahr 2021 im Internet aufgetaucht. Ob diese Liste ganz oder teilweise der Wahrheit entspricht wird sich zeigen.

Seit dem Versprechen von Naughty Dog, dass an mehreren geheimen Projekten gearbeitet wird, ist die Gerüchteküche am brodeln. So wird vor allem spekuliert welche Titel ein DLC erhalten und welche Reihen fortgesetzt werden.

Der angebliche Leak

In der folgenden Auflistung ist folgendes finden: eine DLC und ein Multiplayer-Update für The Last of Us 2, eine PC-Version von Uncharted und ein komplett neuer Titel mit dem Namen Stray’s Cross.

The Last of Us 2 geht weiter

Was bei dem DLC von The Last of Us 2 gewagt sein mag, ist die Tatsache, dass sich die Handlung um Abby zu drehen scheint. Abby’s Figur ist nämlich nicht bei allen Fans beliebt. Was aber keinen Abbruch an der Spielqualität tut und deshalb sowieso kein schlechter Zug sein muss. Es klingt damit sogar plausibler als eine von Fans erdachte Liste.

PC-Ports von PS4 Exklusivtiteln

Dass Uncharted einen Port für PC erhält ist ebenso denkbar, da auch andere exklusive Titel wie Death Stranding oder Days Gone für PC erschienen sind beziehungsweise erscheinen werden.

Der neue Titel von Naughty Dog

Auch Stray’s Cross ist ein vielversprechender Titel von der seit Jahren in aller Munde ist. Wobei dabei immer gesagt worden ist, dass es sich bei dem Titel Stray’s Cross nur um einen Arbeitstitel handeln soll.

Dem Inhalt nach klingt das Ganze gar nicht so abwegig. Sollte diese Liste aber dennoch frei erfunden sein, so könnten ein, zwei Ideen wie beispielsweise der Multiplayer oder der Port für den PC tatsächlich dieses Jahr so umgesetzt werden. Aber auch mehr Story von The Last of Us 2 könnte durchaus erzählt werden. Wir sind gespannt!

