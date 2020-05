The Last of Us 2 (PS4): News, Trailer, Story, Gameplay, Engine und mehr

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

The Last of Us Part 2 ist ein Action-Adventure-Videospiel von Naughty Dog entwickelt und von Sony veröffentlicht. Der exklusive PlayStation 4 (PS4)-Titel erscheint am 19. Juni 2020.

The Last of Us Part 2: Entwicklung

Die Entwicklung von The Last of Us Part 2 begann 2014, kurz nach dem Start von The Last of Us Remastered auf der PS4. Wichtige Mitglieder des ersten Spiels, darunter der Creative Director Neil Druckmann, der Komponist Gustavo Santaolalla, Troy Baker und Ashley Johnson (die Joel und Ellie im ersten Spiel porträtierten) und Jeffrey Pierce (der Joels Bruder Tommy spielte), kehren für Part 2 zurück.

Bruce Straley, der beim ersten Spiel Co-Regisseur war, verließ Naughty Dog 2017 und war nicht mehr an der Fortsetzung beteiligt. Stattdessen wurden Anthony Newman und Kurt Margenau – Nahkampf-Designer beim ersten Spiel und Game Director bei Uncharted: The Lost Legacy – zum Co-Game Director befördert. Der Westworld-Schriftsteller Halley Gross trat neben Druckmann als Co-Autor auf. Die Schauspielerin Shannon Woodward – auch bekannt für ihre Arbeit an Westworld – trat ebenfalls in der Rolle des Dinah in die Besetzung des Spiels ein.

The Last of Us 2 wurde von Sony beim PlayStation Experience-Event im Dezember 2016 offiziell vorgestellt.

Dort wurde bestätigt, dass das Spiel die sekundäre Protagonistin des ersten Spiels, Ellie, als primäre spielbare Protagonistin anstelle von Joel enthalten würde. Creative Director Neil Druckmann sagte, während sich das erste Spiel auf ein zentrales Thema der Liebe konzentrierte, würde die Fortsetzung ein zentrales Thema des Hasses haben.

Crunch-Kultur bei Naughty Dog

Naughty Dog hat gesagt, dass The Last of Us 2 das längste und ehrgeizigste Spiel ist, das sie jemals gemacht haben, und ungefähr 50 Prozent länger als sein Vorgänger ist. Während der Entwicklung, als der Umfang des Projekts zunahm, entschied das Studio, dass es sich um eine Einzelspieler-Erfahrung handeln würde und dass es als solche nicht den Factions-Mehrspieler-Modus bieten würde, sodass sich das Team voll und ganz auf die Einzelspieler-Erfahrung des Spiels konzentrieren könnte. Naughty Dog versicherte jedoch auch, dass sie Ideen hatten, was sie mit Fraktionen tun sollten, und obwohl dies nicht in in Teil 2 von The Last of Us enthalten sein würde, würde der Modus schließlich zurückkehren.

Während der Entwicklung des Spiels kam es auch zu negativen Berichten im Studio, die dank einer Crunch-Kultur mit zu langen Arbeitsstunden der Studio-Mitarbeiter führten. Berichten zufolge hatte das Studio aufgrund dieser Kultur der Krise eine massive Fluktuation von Mitarbeitern zu verzeichnen, nachdem Uncharted 4: A Thief’s End die Entwicklung abgeschlossen hatte, was dazu führte, dass viele Veteranen und erfahrene Entwickler die Zeit verließen, und dies hatte zu Folge, dass die Entwicklung von The Last of Us Part 2 länger benötigte.

Release-Verschiebungen wurden zur Tagesordnung

Am 29. September 2019 kündigte Sony die Veröffentlichung von The Last of Us 2 am 21. Februar 2020 an. Knapp einen Monat später wurde jedoch nach Berichten bestätigt, dass sich das Spiel verzögert hatte, um den Entwicklern von Naughty Dog mehr Zeit für Entwicklung und Polier-Arbeiten zu geben. Stattdessen erschien das Action-Adventure nun am 29. Mai 2020. Das Spiel erhielt im Februar seine ESRB-Altersfreigabe, die ergab, dass es das erste Naughty Dog-Spiel mit Nacktheit und sexuellem Inhalt sein würde.

Das Spiel wurde erneut verzögert, und Sony verschob die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit im April 2020. Dies geschah aufgrund der COVID-19-Pandemie, wobei Naughty Dog und Sony „logistische“ Gründe für den Versand und die Verteilung physischer Kopien des Spiels im Internet anführten. Im April wurden auch bedeutende Teile des Spiels und der Geschichte online veröffentlicht. Unmittelbar danach kündigte Sony einen neuen Release-Termin für das Spiel an, nämlich den 19. Juni 2020. Mit der Gold-Meldung von Neil Druckmann ist es endlich fix: das PS4-Spiel erscheint wirklich!

The Last of Us Part 2: Story / Einleitung

The Last of Us 2 findet fünf Jahre nach dem ersten Spiel statt und beginnt in Tommys Siedlung in Jackson County, Wyoming, wo Ellie und Joel gelebt haben und Teil der Gemeinschaft geworden sind. Die Beziehung zwischen den beiden ist aufgrund der Ereignisse des vorherigen Spiels angespannt, während Ellie Freundschaften mit anderen Bewohnern der Siedlung geschlossen hat, darunter eine junge Frau namens Dinah.

Die Dinge werden in Bewegung gesetzt, als Ellie und Dinah zu einem routinemäßigen Versorgungslauf aufbrechen, aber von einer mysteriösen und gewalttätigen neuen Gruppe von Menschen überfallen werden, die Ellie auf die Suche nach Rache bringt, die sie quer durch das Land führt. Gewalt wird eine große Rolle spielen, wie die Co-Autorin Halley Gross gegenüber dem offiziellen PlayStation-Magazin sagte.

The Last of Us Part 2: Gameplay

Ähnlich wie im ersten Spiel ist The Last of Us Part 2 ein Action-Adventure-Spiel in der Third-Person-Ansicht, das auch über herausragende Stealth- und Survival-Horror-Mechaniken verfügt. Ellie muss sich an Feinden vorbeischleichen oder sie heimlich ausschalten und kann auch in direkte Kämpfe verwickelt werden, zu denen auch Nahkämpfe gehören. Sie entfernt auch Gegenstände aus der Umgebung, einschließlich Munition und Gesundheit, sowie Gegenstände, die sie zum Herstellen, Fortschreiten oder Anpassen und Aufrüsten ihrer Waffen verwendet.

Ellie ist beweglicher als Joel

Im Gegensatz zu Joel in The Last of Us hat Ellie in der Fortsetzung viel mehr Mobilität. Auf diese Weise kann sie über Lücken springen, in vertikaleren Ebenen auf Felsvorsprünge klettern, in Bauchlage oder unter Fahrzeugen oder durch hohes Gras kriechen und ihre Waffe zielen, während sie in Bauchlage liegt. Diese Fähigkeiten werden für Kampf, Tarnung und Durchquerung verwendet. The Last of Us Part 2 hat auch einen speziellen Ausweich-Knopf, der im Nahkampf ins Spiel kommt. Trotz der vielen Neuerungen wird es auch viele Parallelen zum ersten Spiel vorweisen können.

Eine richtige offene Welt, aber kein Open World

Ähnlich wie in früheren Naughty Dog-Spielen bietet The Last of Us Part 2 mehrere größere, nicht lineare, offene Bereiche, die mehr Raum für Erkundungen bieten und es den Spielern ermöglichen, optional zu spielen. Die Entwickler haben gesagt, dass diese Abschnitte verschiedene Kampf-Begegnungen, Skript-Sequenzen, Story-Momente und mehr enthalten wird. Diese können von den Spielern vollständig übersprungen werden, wenn sie dies wünschen. Irgendwie schade, wenn man etwas verpasst – aber es bleibt eure Wahl. Es ist trotzdem KEIN Open-World-Titel, wie Sony bereits bekräftigte. Falls jemand von euch auf die Idee kommt.

Keine Bösewichte ohne Hirn

Naughty Dog hat verschiedene Verbesserungen für das erste Spiel eingeführt. Die Feind-KI wurde auf ganzer Linie überarbeitet. Die Feinde kommunizieren viel besser miteinander und sind sowohl im Stealth als auch im Kampf taktischer und aggressiver. Companion AI, ein Kritikpunkt für das erste Spiel, wurde ebenfalls verbessert, und Companion-Charaktere halten sich jetzt an die Regeln der Tarnung und sind gleichzeitig bei Kampf-Begegnungen effektiver. Die Gegner werden sogar einen virtuellen Herzschlag haben!

Trainiere Ellies Fähigkeiten

Die Fortschrittsmechanik erhält auch eine größere Tiefe, da man als Spieler in drei separate Zweige von Fähigkeitsbäumen investieren kann. Diese beziehen sich jeweils auf Handwerk, Tarnung und Überleben. Das bietet verschiedene einzigartige Vorteile, wie z. B. eine bessere Reichweite im Listen-Modus, das Herstellen von Betäubungs-Bomben und eine verbesserte Gesundheit, Entsperren von Pistolen-Schalldämpfern, höhere Bewegungsgeschwindigkeit beim Krabbeln und mehr. Waffen können auch angepasst und mit verschiedenen Teilen ausgestattet werden, einschließlich verschiedener Zielfernrohre, Magazine, Vorräte, Griffe, Mündungen und mehr. Das wiederum bringt verschiedene Werte wie Nachlade-Geschwindigkeit, Feuerrate, Stabilität, Munitionskapazität, Schaden, Rückstoß und mehr. Laut den Entwicklern von Naughty Dog ermöglichen die verbesserten Upgrade- und Anpassungsmechanismen in TLoU 2 den Spielern, ihren bevorzugten Spielstil viel besser als im ersten Spiel zu erfüllen.

The Last of Us Part 2 stellt auch einige neue Feinde vor, wie Hunde, die von menschlichen Feinden benutzt werden, die Ellie während Stealth-Sequenzen durch Gerüche verfolgen, sowie „Shambler“, eine neue Art von Infizierten, die eine dicke panzerartige Beschichtung aus ihren Pilzwucherungen haben können Ellie bedrohlich werden, indem sie schädliche Dämpfe freisetzen. Es wurden auch verschiedene andere Gameplay-Verbesserungen bestätigt: das Entfernen und Ersetzen der Shivs und ihrer Haltbarkeits-Mechanik durch Ellies Switchblade. Die Klinge ist eine permanente Waffe ist.

The Last of Us 2: Bahnbrechende Neuerungen für die Spiele-Engine

Naughty Dog hat einiges zu bieten, in puncto Gesichts-Technik. So hat der Sony-Entwickler eine neue Technologie entwickelt, mit der die Grafik des Spiels erheblich verbessert werden konnte. Als Spieler werden wir selbst die kleinsten Details der Charaktere „wahrnehmen“ können. Immer wenn jemand wütend wird, passieren natürliche Dinge bei Menschen, wie das Platzen der Venen oder die Rötung der Augen. Die Haut wird sogar blaue Flecken bekommen können.

Diese Eigenschaften sind nicht nur auf Joel und Ellie beschränkt. Die menschlichen Feinde werden die selben Eigenschaften haben. In Patrouillen werden die Gegner miteinander über persönliche Angelegenheiten sprechen, so viele Details hat man eingebaut. Sie werden Angst zeigen, wenn einer ihrer Kameraden das Zeitliche gesegnet hat. Und sie werden animalische Gesichtsausdrücke äußern, wenn sie Ellie angreifen. Damit haben die Entwickler den Realismus auf das ganze Spiel ausgedehnt. Nicht nur die Gesichtsmimiken sind erstaunlich, auch die Umwelt des Spiels. Das heutige Seattle wurde detailreich nachgebildet, nur eben mit der Verwilderung vieler Jahre. Ziel war es für Naughty Dog, die Situationen im PS4-Spiel so realistisch wie möglich erscheinen zu lassen. Erst nach gründlichen Recherchen hat man sich hingesetzt um am Spiel zu arbeiten. Das sieht man.

Im aktuellen State of Play-Gameplay-Video sieht man diese Auswirkungen genial umgesetzt.

Mehr zu The Last of Us 2

Wie PlayStation offiziell verkündete wird es am 27. Mai ein „State of Play“ zum Naughty Dog-PS4-Spiel geben.

