Schock: The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben!

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Die Coronavirus-Pandemie hatte massive Auswirkungen auf die Unterhaltungsindustrie, und Videospiele machen dabei keine Ausnahme. Dazu gehört Sonys größtes bevorstehendes exklusives PlayStation 4-Spiel The Last of Us 2, das ursprünglich nach einer Reihe von Verzögerungen am 29. Mai veröffentlicht werden sollte. Jetzt hat sich TLoU2 aufgrund der Covid-19-Pandemie erneut verzögert, und Sony verzichtet auf die Veröffentlichung eines neuen Release-Termins.

The Last of Us 2 sollte ursprünglich im vergangenen Februar veröffentlicht werden, wurde jedoch auf das Release-Termin am 29. Mai verschoben. Die letzte Verzögerung ist jedoch nicht auf Entwicklungsprobleme zurückzuführen, oder das Team benötigt mehr Zeit, um am Spiel zu arbeiten. Wie von PlayStation angegeben, ist die Entscheidung auf die Logistik zurückzuführen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus überzeugen das Unternehmen, das Erscheinungsdatum des Spiels zu verschieben.

Erscheint The Last of Us 2 noch 2020?

Da Sony keinen neuen Veröffentlichungstermin für TLoU2 ankündigt, ist unklar, ob das Spiel noch im Jahr 2020 veröffentlicht wird. Vielleicht wird der Titel von Naughty Dog irgendwann später im Sommer veröffentlicht, wenn die Coronavirus-Pandemie zumindest teilweise nachlassen wird. Oder gar erst im Herbst. Die Möglichkeit, dass TLoU2 ein PS5-Starttitel wird und sowohl auf PS4 als auch auf PS5 veröffentlicht wird, kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, aber nichts in diesem Sinne wurde tatsächlich angekündigt.

In der Zwischenzeit ist The Last of Us 2 nicht das einzige Spiel, das Sony verzögert hat. In derselben Ankündigung hat das Unternehmen bestätigt, dass sich Iron Man VR für PlayStation VR ebenfalls auf unbestimmte Zeit verzögert hat. Wie TLoU2 sollte Iron Man VR im kommenden Mai erscheinen und hat auch keinen neuen Release-Termin erhalten.

Ghost of Tsushima noch nicht verschoben

Unklar bleibt, ob sich Ghost of Tsushima ebenfalls verzögert. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist der Start von Ghost of Tsushima am 26. Juni geplant. Wenn die Coronavirus-Pandemie bis dahin immer noch ein großes Problem darstellt, wird auch dieser Termin nicht gehalten. Bevor wir uns jedoch in Schockstarre versetzen: Warten wir die nächsten Wochen und Monate ab. Jeder von uns wird noch den ein oder anderen Titel in seiner Bibliothek haben, der noch fertiggespielt werden sollte. Welche sind eure? Sagt es uns doch in den Kommentaren!

Naughty Dog arbeitet derzeit auch an einer TV-Serie, gemeinsam mit HBO. Ein Fan konnte es nicht lassen und erstellte ein Intro, dass von der kommenden Serie stammen könnte.

The Last of Us 2 ist für PS4 in Entwicklung.

Quelle: PlayStation @ Twitter