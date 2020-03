The Last of Us 2: Entwicklung war für Mitarbeiter von Naughty Dog mit “enormen Druck” verbunden

The Last of Us Part II - (C) Naughty Dog, Sony

Crunch-Kultur ist ein äußerst kontroverses Thema in der Videospielbranche. Viele Videospielunternehmen befinden sich in den Monaten vor der Veröffentlichung eines Spiels in einer Phase der “Krise”, häufig auf Kosten der Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter. Naughty Dog, das Studio hinter dem kommenden The Last of Us 2, ist kein Unbekannter in der Crunch-Kultur, und ein neuer Bericht gibt Aufschluss darüber, wie es für das neue Spiel funktioniert hat.

Der Bericht stammt von Kotakus Jason Schreier, der in der Vergangenheit umfangreiche Berichte über die Krise in der Videospielbranche veröffentlicht hat. Schreiers Bericht erzählt, wie Naughty Dog-Mitarbeiter, die The Last of Us 2 entwickelten, an einem Freitagabend vor einem Monat noch nach 21 Uhr arbeiteten, als ein Metallrohr von der Decke fiel und sie fast zerdrückte. Anscheinend arbeiteten Bauarbeiter im Gebäude und wussten nicht, dass noch jemand da war, da es so spät war.

Der Bericht beschreibt auch, wie die Verzögerung von The Last of Us 2 die Krise nicht linderte. Es verlängerte tatsächlich nur die Zeit, die Naughty Dog-Mitarbeiter in einer schwierigen Zeit arbeiten mussten. Tatsächlich sagte ein Entwickler des Sony-Studios, dass die Mitarbeiter betont hätten, dass sich das Tempo bei der Entwicklung des Spiels selbst mit der zusätzlichen Entwicklungszeit nicht verlangsamen würde. Trotzdem waren einige Mitarbeiter immer noch erleichtert, dass sich The Last of Us 2 verzögerte, da sie Zeit hatten, das Spiel vor der Veröffentlichung weiter zu verbessern und zu polieren.

Den Perfektioniusmus von Naughty Dog werden wir in The Last of Us 2 “spüren”

Ein Grund dafür, dass die Crunch-Kultur von Naughty Dog-Berichten zufolge so intensiv ist, ist der Perfektionismus des Studios. Ihre Videospiele gehören oft zu den detailliertesten und technologisch beeindruckendsten Spielen auf dem Markt und überschreiten ständig Grenzen in Bezug auf Grafik und Gameplay. Das Erreichen dieses Qualitätsniveaus ist jedoch mit Kosten verbunden, wie ein Mitarbeiter gegenüber den Kotaku-Redakteur erklärte.

Im Gespräch sagte ein namenloser Mitarbeiter des Studios: “Dieses Spiel ist wirklich gut, aber für die Menschen mit enormen Kosten verbunden. Das Gleiche gilt für andere von der Kritik gefeierte Spiele, die lange Zeiträume hinter sich haben, wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2. Dieses Spiel stieß auf nahezu universelle Anerkennung, wurde jedoch teilweise durch die Crunch-Phase von Red Dead Redemption 2 erreicht.”

Die Crunch-Zeit für die Entwicklung von Videospielen scheint von vielen in der Branche als notwendiges Übel akzeptiert zu werden, aber viele andere haben begonnen, sich dagegen auszusprechen. Es gab Bestrebungen für die Videospielbranche, sich für Mitarbeiter zusammenzuschließen, um Dinge wie Krisen zu vermeiden, und es ist möglich, dass dies in den kommenden Jahren eintreten wird. Natürlich wird es interessant sein zu sehen, wie sich dies auf die Spieleentwicklung und die Branche im Allgemeinen auswirkt.

The Last of Us 2 wird am 29. Mai exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Quelle: Kotaku