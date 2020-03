HBO entwickelt eine TV-Serie zu The Last of Us, gemeinsam mit Naughty Dog

The Last of Us (PS3) - (C) Naughty Dog

The Last of Us Part 2 ist auf dem Weg, um am 27. Mai für PlayStation 4 veröffentlicht zu werden, und es ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen 2020. Das heißt, der Markenwert von The Last of Us ist derzeit auf einem Höhepunkt! Neil Druckmann, der Videospiele-Regisseur von The Last of Us und seiner Fortsetzung, versucht nun, seine Reichweite noch weiter auszubauen und sie aus dem Spielemedium ins Fernsehen zu bringen. Es wurde nun bestätigt, dass HBO mit Druckmann zusammenarbeitet, um eine TV-Show von The Last of Us zu erstellen.

Die neue Show hat angeblich Neil Druckmann als Hauptautor und er wird mit Craig Mazin zusammenarbeiten, dem Schöpfer von HBOs prestigeträchtigem Chernobyl. Die Show wird auch in Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog und HBO produziert, und Sony Pictures Television und PlayStation Productions werden die Fernsehserie für HBO gemeinsam produzieren.

Druckmann hat nur einen kurzen Kommentar zur Ankündigung abgegeben. Er hat auf Twitter gepostet, dass Ellie und Joel “zu HBO gehen werden!” Bevor das passiert, bemerkt er: “Wir haben ein kleines Spiel zu beenden.” Man kann mit Sicherheit sagen, dass The Last of Us Part 2 für Druckmann und Naughty Dog weiterhin Priorität hat. Mit dem Start in nur wenigen Monaten kann Druckmann jedoch mit Sicherheit planen, was als nächstes kommt.

The Last of Us TV-Serie: Was werden wir sehen?

Es ist zwar möglich, dass die Show nur die Ereignisse des ersten The Last of Us-Spiels abdeckt, aber es könnte auch darüber hinausgehen. Zum Beispiel könnte die Show Ellies Beziehung zu Ripley aus der Left Behind-Erweiterung und dem Comic berühren. Da Druckmann die Show anscheinend erst nach Abschluss von The Last of Us Part 2 schreibt, könnten auch Inhalte aus der Fortsetzung Eingang in das Drehbuch finden.

Ein wichtiges Detail wurde von IGN in Bezug auf die bevorstehende Fernsehsendung The Last of Us für HBO bestätigt. Anscheinend wird die Show nicht zusammen mit dem zuvor angekündigten Film The Last of Us gedreht, sondern wird ihn insgesamt ersetzen. Lustigerweise sagte Druckmann 2018, dass Naughty Dog nicht an “direkten Anpassungen” von The Last of Us interessiert sei. Vielleicht hat er es sich jetzt anders überlegt, da er direkt an der TV-Show beteiligt ist.

Wir sind schon gespannt, wann wir die TV-Serie zu sehen bekommen. The Last of Us Part 2 wird am 29. Mai exklusiv für PS4 veröffentlicht.