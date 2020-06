The Last of Us-TV-Serie: Preisgekrönter Regisseur macht die Pilot-Folge

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Die mit Spannung erwartete Live-Action-Serien Anpassung von The Last of Us hat nun einen Regisseur für seine Pilotfolge. Johan Renck wird die allererste Folge inszenieren.

Die TV-Serie The Last of Us wurde diesen März für die Produktion bei HBO angekündigt. Neil Druckmann von Naughty Dog entwickelt die Show auch mit dem Schöpfer der von der Kritik gefeierten HBO-Miniserie Chernobyl, Craig Mazin, aus dem letzten Jahr. In der Serie wird auch der Komponist des Spiels, Gustavo Santaolalla, zurückkehren. Diese Nachricht kam einige Jahre, nachdem eine von Sam Raimi inszenierte Verfilmung 2016 in die „Produktionshölle“ ging. Diese neue Serie wird auch die erste Produktion von Sony’s neuem Studio PlayStation Productions sein, das zusammen mit Sony Pictures Television an dem Projekt arbeiten wird.

Johan Renck wird die Pilotserie machen

In einem Interview mit Discussing Film gab Regisseur Johan Renck bekannt, dass er „zumindest den Piloten“ von The Last of Us für HBO inszenieren wird. Renck arbeitete eng mit Craig Mazin an der Entwicklung des oft gefeierten Chernobyl und leitete alle Episoden der Miniserie. Er bestätigte auch, dass er ein ausführender Produzent ist. Auf die Frage, wie er sich der Entwicklung der Charaktere nähere, sagte Renck, er habe wöchentlich mit Craig Mazin und Neil Druckman darüber gesprochen, wie man am besten mit der Anpassung eines Charakters umgehen könne, mit dem alle Fans des Spiels bestens vertraut sind. Er nannte es „sehr andere Geschichte“ als die Adaption einer unbekannten historischen Figur aus Chernobyl oder einer Figur aus einem Buch.

Noch mehr The Last of Us in wenigen Tagen

Derzeit ist nicht zu erwarten, wann The Last of Us auf HBO Premiere haben wird, aber die Produktion wird sicherlich nach den Veröffentlichungen von The Last of Us 2 im Laufe dieses Monats wieder aufgenommen. Es ist nicht bekannt, ob die TV-Serie Story-Material aus The Last of Us 2 adaptieren wird. Das Spiel wurde vergangene Woche übrigens „auch“ für die PlayStation 5 angekündigt. Sprich die PS4-Version wird kompatibel mit der neuesten Sony-Konsole sein, die Ende 2020 erscheinen soll.

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni für die PS4.