The Last of Us 2 ist kompatibel mit der PS5, wie Sony bestätigt

The Last of Us 2 - Action-Adventure von Naughty Dog für die PS4 und PS5

Es ist offiziell. The Last of Us 2 kann beim Start auf der PlayStation 5 gespielt werden. Viele Spieler hatten sich gefragt, ob das möglich sein wird. Es bestand natürlich auch die Möglichkeit, das Naughty Dog eine „erweiterte Version“ für die PS5 bringt. Nun ist es fix: das Spiel ist sofort für die nächste Sony-Konsole verfügbar.

Jim Ryan – der CEO von Sony Interactive Intertainment (SIE) – bestätigte die Nachricht kürzlich in einem Interview mit CNET. Es wurde über das bevorstehende „Future of Gaming“-Ereignis für die PS5 gesprochen, als das Gespräch über bald erscheinende Spiele wie The Last of Us Part 2 endete.

The Last of Us 2 ist ab dem Start auf der PS5 spielbar

In Bezug auf den Titel behauptete Ryan, er hoffe, dass es „ein bestimmendes Spiel für diese Generation“ werden würde, was so klingt, als ob er hofft, dass TLoU 2 der PlayStation 4 helfen wird, mit einem Knall auszugehen. Er fuhr fort, dass die für die PS4 veröffentlichte Version ohne Probleme auf der PS5 abgespielt werden kann.

Es hört sich so an, als würde das Spiel Teil der von Sony als „Aufwärts-Kompatibilität“ bezeichneten Kategorie sein, was eine gute Nachricht ist, da Fans das Spiel bei der Veröffentlichung der PlayStation 5 nicht ein zweites Mal kaufen müssen. Sie müssen auch nicht auf die PS5 warten, um das Naughty Dog-Spiel zu erleben. Das Action-Adventure hatte bereits zwei Verzögerungen, so dass ein noch längeres Warten ein Albtraum für uns Spieler wäre.

Eigene PS5-Version des Naughty Dog-Spiels?

Einige fragen sich vielleicht, ob eine überarbeitete Version von The Last of Us 2 auf PlayStation 5 veröffentlicht wird, aber Ryan hat nichts dazu gesagt. Er gab nur an, dass der Titel auf der nächsten Sony-Konsole spielbar sein würde. The Last of Us (Teil 1) hat jedoch einen Remaster für die PS4 erhalten, also ist es möglich, dass dies auch mit Teil 2 so passiert.

Übrigens ist es noch nicht klar, ob es Teil 1 auf die PS5 schafft. Es wäre eine Schande, wenn dieser exklusive Titel nicht abwärts-kompatibel wäre.

Da diese Informationen aus einer Diskussion über das bevorstehende Future of Gaming-Event stammen, wird TLoU 2 möglicherweise mehr Gameplay-Material auf der PS5 präsentiert. Es ist nicht wahrscheinlich, aber wenn Sony plant, dass das Spiel einer der Höhepunkte des Starts der PlayStation 5 ist, ist dies möglich. Wenn nicht, zumindest gibt es noch die jüngste State of Play-Sendung von Naughty Dog, die vor wenigen Tagen ausgestrahlt wurde. Dabei konnten wir einige neue Szenen sehen, die wir Spieler noch nicht kannten.

The Last of Us Part 2 wird am 19. Juni 2020 für die PS4 veröffentlicht und zum Start der PlayStation 5 auf der Next-Gen-Konsole spielbar sein. Alles zum kommenden Blockbuster erfährt ihr in diesem Artikel auf DailyGame.

