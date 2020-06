Naughty Dog gibt Hinweise auf ihr nächstes Spiel nach The Last of Us 2

Bildquelle: Wikipedia (C) William Tung / Naughty Dog

Santa Monica (USA) – Mit der Veröffentlichung von The Last of Us 2 in etwas mehr als einer Woche scheinen die Fans mehr denn je begeistert zu sein, endlich das nächste Kapitel von Naughty Dogs außergewöhnlichem apokalyptischen Abenteuer zu erleben. Das letzte Spiel endete auf einem emotional aufgeladenen Cliffhanger. Die Spieler warten bereits seit satten sieben Jahre, um herauszufinden, wohin die Geschichte von Ellie und Joel als nächstes führen wird.

Kommt The Last of Us 3?

Es scheint jedoch, dass dies nicht das letzte Kapitel der Geschichte ist, da Neil Druckmann – Regisseur von The Last of Us 2 (PS4) und dessen von der Kritik gefeierter Vorgänger – andeutet, dass das Team viel schneller als beim letzten Mal wieder an der Spielmarke arbeiten könnte. Im Gespräch mit GQ wurde der Creative Director gefragt, was als nächstes für Naughty Dog kommen würde. Druckmann gab zu, dass er definitiv einige Ideen für die Zukunft hat.

„Wenn der Stress der Auslieferung des einen Spiels vorbei ist, kommt das nächste Projekt. Also, ja, das nächste könnte ein dritter Teil sein […]“, wie er beiläufig im Interview erwähnt. Allerdings könnte das Entwickler-Team aus Santa Monica (USA) auch an einer komplett neuen Spielmarke arbeiten. Das kommt wohl ganz darauf an, wie Teil 2 ausgehen wird. Das der Titel ein kommerzieller Erfolg wird, davon kann man ausgehen. Bereits jetzt sind die Zahlen der Vorbestellung höher, als bei jedem anderen exklusiven PS4-Spiel zuvor.

Natürlich gingen viele bereits davon aus, dass sich die Serie zu einer Trilogie entwickeln würde, zumal die Geschichte von The Last of Us so voller interessanter Erzähl-Potentiale und erforschbarer Charaktere aufweist.

Was kommt schneller? Der dritte Teil oder die TV-Serie?

Ob Druckmann und das Team sich entscheiden, in diese Welt zurückzukehren oder nicht, bleibt abzuwarten. Es wäre jedoch definitiv ein Verdienst, wenn Naughty Dog die Geschichte weiter fortsetzt. Andererseits wären wir auch interessiert daran, wenn das Studio etwas Neues ausprobiert. Bis dahin wird der Creative Director des Studios an der HBO-TV-Serie zu The Last of Us arbeiten. Immerhin wird die TV-Show mit großen Namen aus der Unterhaltungsindustrie gemeinsam entwickelt. Übrigens hat erst vor Kurzem ein Spieler ein Easter-Egg zum Spiel in Uncharted 4 – erst jetzt – gefunden.

The Last of Us 2 wird am 19. Juni für die PlayStation 4 (PS4) verfügbar sein.

Quelle: GQ-Magazine.com