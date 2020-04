Die besten PS3 Spiele aller Zeiten! – Es gab mehr Games als GTA 5

PS3 - PlayStation 3: Die besten Spiele - (C) Sony

Tokio, Japan – Wie hieß nochmals der Schrecken aller Geldbörsen und Blu-ray Spieler. Genau! PlayStation 3 oder auch abgekürzt als PS3 bekannt. Teuer und in der Lage Blu-Ray Discs abzuspielen. Vor Allem aber eine tolle Spielkonsole mit beachtlicher Leistung, welche uns sehr viele schöne Spieljahre beschert hat. Wir wollten deswegen Mal herausfinden welches eigentlich die innovativsten, interessantesten und zeitlosestem Spiele dieser Ära gewesen sind.

PS3 Games in ein Ranking stecken? Keine einfache Aufgabe!

Nachdem wir uns mehrere “Best of” Listen angeschaut haben, mussten wir feststellen, dass es keine ultimative Liste geben kann. Dafür sind unsere subjektiven Wahrnehmungen einfach zu verschieden. Deshalb haben wir eine Glaskugel befragt. Aber da diese uns nicht geantwortet hat, haben wir uns bemüht Kritiker- und Userbewertungen, sowie auch ein, zwei persönliche Einwürfe zu berücksichtigen. Wir hoffen euch ein damit paar der gelungensten Games aus der PS3-Ära in Erinnerung zu rufen. Da wir uns auf 25 Titel beschränken, dabei aber so wenige Titel wie möglich auslassen wollten, haben wir uns bei Spielreihen wie Call of Duty, Grand Theft Auto oder Uncharted nur für je ein Spiel der jeweiligen Reihe entschieden.

Die besten PS3 Spiele: Platz 25 bis 16

Okay, soviel “Spoiler” möchten wir voraussagen: GTA 5 kommt etwas später. Ob es für Platz 1 gereicht hat, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.

#25 Duke Nukem Forever

Nach 14 Jahren Entwicklungszeit wurde endlich EIN Spiel geliefert. Es war zwar leider nicht DAS Spiel, von welchem man sich in all den Jahren mit verschiedenen Trailern auf wechselnden Spiel-Engines ein Bild gemalt hatte. Von den Fans verachtet und aufgrund nostalgischen Kritiken vom Rest vermutlich gar nicht wirklich wahrgenommen. Es gibt Flaws wie zum Beispiel die begrenzte Waffenausrüstung oder dass man während den Ladezeiten locker nochmals in den Supermarkt gehen konnte um vergessene Einkäufe nachzuholen. Dennoch möchten wir hier festhalten, dass Duke Nukem Forever gar nicht so schlecht gewesen ist. Das Spiel wusste mit seiner Abwechslung wie den Fahr- oder Schrumpf-Missionen sowie Besuche in Stripclubs sehr gut zu Unterhalten und wurde mit der Mischung aus Humor und Action unserem Duke gerecht. Die besten Sprüche vom Duke bekommt ihr übrigens auch bei uns, wenn ihr mit dieser Liste fertig seid.

#24 Fallout: New Vegas

Ausgefeilte Kämpfe und hochwertigen Nebenmissionen vor der Kulisse des Vegas Strips. Fallout 3 war schon ein großartiges Spiel. Fallout: New Vegas war eine sehr lustige Fahrt die den Fans der Serie Spaß gemacht hat. Wenn man über gewisse Mängel des Spieles hinweg sehen konnte, war dies definitiv ein Ödland, das es wert war, erkundet zu werden.

#23 Rock Band

Was für die PlayStation 2 das EyeToy gewesen war, war wohl für die PlayStation 3 wohl Rock Band gewesen. Nicht jeder Musiker war d’accord mit der Idee, das Gitarrenspiel mit dem drücken von Knöpfen als musikalisch wertvoll zu betrachten. Dennoch konnte man sich, spielerisch mit den eigens entwickelten Mikrofonen, Gitarren oder Schlagzeugen, ein Taktgefühl aneignen. Und der eine oder andere hat sich bestimmt durch die Wohnzimmer-Bühnenerfahrungen mit Rock Band erst für ein echtes Instrument begeistern können und spielt heute in einer bekannten Rock- oder Heavy Metal Band.

#22 Journey

Zusammengefasst war es eine eindrucksvolle Reise einer rot gekleideten Figur, welche auf der Suche nach einem Berg durch die Wüste wanderte. Das Design des Spiels setzte neue Standards für interaktives Entertainment. Das allein machte dieses Werk schon einzigartig. Aber es war die Art, ästhetische Elemente mit der wunderschönen, subtilen Weisung zu vereinen und dabei eine Geschichte zu erzählen die einen emotional berührte. Das lies Journey zu einem der besten Spiele unserer Zeit werden.

#21 The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim hatte alles was ein Fantasy-Rollenspiel brauchte. Vor allem Dungeons und Drachen. Es sah umwerfend aus, vermittelte das Gefühl einer riesigen, realen Fantasy-Welt, war klar strukturiert und im Allgemeinen der Traum eines jeden RPG-Liebhabers. Der sechste Teil der Serie, The Elder Scrolls 6, wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.

Die besten PS3 Spiele: Die TOP 20

#20 Burnout Paradise

Burnout Paradise schaffte es einen draufzusetzen und hat die beliebte Arcade Racing Reihe Burnout in eine Open World verlegte: Die fiktive Stadt Paradise City. Sie war nur so mit Aufgaben und Events vollgespickt. Natürlich durften die bewährten Stuntmechaniken der Vorgänger, welche mit besserer Technik dank der damaligen Konsolengeneration umgesetzt worden sind, nicht fehlen. Erst kürzlich wurde eine Remastered-Version für die Nintendo Switch bestätigt.

#19 God of War 3

Dieses Spiel verdient unsere höchste Lobeshymne, da es ein Maßstab für Level-Design, grafisches Flair und Motivation zum Killen werden sollte. Es fand eine perfekte Balance zwischen Geschicklichkeit, anspruchsvollen Rätseln und glorreichen Kämpfen. Das ganze noch mit einem tollem Soundtrack abgerundet und wir haben die Fortsetzung erhalten die den rechtmäßigen Platz an der Spitze seines Genres zurückeroberte. Im klassischen Actionspiel-Genre ist God of War 3 eines der aufregendsten und auffälligsten.

#18 Okami

Okami war eines der interessantesten Spiele, die Japan hervorgebracht hat. Die damalige Neuveröffentlichung kam wie gerufen, da sich die japanische Spielindustrie leider nur damit beschäftigte Spiele zu entwickeln, die nur für das westliche Publikum interessant war. Okami stand im Kontrast dazu und repräsentierte uns ein unschuldiges, wunderschönes, japanisches Gedicht eines Spieles.

#17 Dead Space

Dead Space fühlte sich wie die perfekte Kombination aus Horror und Action an. Es zeichnete sich durch eine eindringliche Atmosphäre und ein brillantes Action-Gameplay aus, bei dem die Spieler ihre furchterregenden Gegner mit technischen Geräten selber das Fürchten lehrten. Mit brillantem Tempo und fachmännischem Design startete Dead Space die beste Action-Horror-Trilogie der Ära. Der Schöpfer von Dead Space arbeitet übrigens mit der PUBG Corp. zusammen, an einem neuen Titel.

#16 Braid

Braid räumte für kleine, smarte, atmosphärische Puzzle-Jump ‘n’ Runs erst die Bühne frei. Als es 2008 auf den Markt kam, war die subtile Erzählung und die neuen Mechaniken etwas völlig Neues. Und obwohl es viele Titel versucht haben, hat es kein Titel geschafft dem Gameplay oder der starken Message dieses Spieles gerecht zu werden.

