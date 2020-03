Gerücht: The Elder Scrolls 6 Release-Termin und Setting durchgesickert

The Elder Scrolls 6 - (C) Bethesda

The Elder Scrolls 6 wurde bereits auf der E3 2018 mit einem kurzen Teaser-Trailer angekündigt, der kaum mehr als seine Existenz bestätigte. Seitdem waren die Fans hungrig nach mehr Informationen, aber Bethesda hat bisher den Mantel des Schweigens darüber gehüllt. Ein neues Gerücht, das online die Runde macht, behauptet, viele Informationen über The Elder Scrolls 6 zu haben.



Das Leck stammt von Reddit-Benutzer ToddIsMyMom, der die Behauptungen in einem großen Beitrag über The Elder Scrolls 6 und Starfield aufstellte. In der Post sagt ToddIsMyMom, dass TES 6 in Hammerfell, High Rock und Yokuda stattfindet, wobei die Landmasse im Teaser-Trailer die letztere ist. Der Leaker wiederholt ein früheres Leak, in dem behauptet wurde, der Untertitel von TES 6 sei Redfall, und sagt, dass sich die Hauptquest um den Direnni Tower drehen wird.

Releasetermin schockt die Community

Der Leaker geht dann auf weitere Details zum kommen Titel ein, bestreitet Gerüchte, dass das Spiel eine prozedurale Generierung verwenden wird, und vergleicht das Crafting-System mit Fallout 4. Anschließend wird das Erscheinungsdatum von The Elder Scrolls 6 auf 2025 (!) festgelegt. Das Spiel war so weit weg, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieser Leaker so früh in der Entwicklung so viele Details darüber haben würde. Dies wirft natürlich große Zweifel an der Richtigkeit dieser Behauptungen auf, weshalb die Fans ihre Erwartungen in Schach halten sollten.

Es wird angenommen, dass die vollständige Produktion von TES 6 erst vor kurzem begonnen hat, als Bethesda eine Art Einstellungsrummel unternahm, was zu Spekulationen führte, dass das Unternehmen nun mehr Ressourcen für das Projekt bereitstellte. Wir wissen jedoch, dass Starfield vor The Elder Scrolls 6 veröffentlicht wird, daher wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis die Fans neue Informationen über das lang erwartete Spiel erhalten. Es schwebt jedoch noch ein Gerücht über Starfield im Netz herum, das besagte “die Entwicklung sei abgebrochen”.

Mehr Informationen auf der E3 2020?

Während die Fans auf offizielle Details von Bethesda warten, ist es sehr wahrscheinlich, dass es noch viel mehr Gerüchte und vermeintliche “Lecks” über TES 6 geben wird. Die einfache Tatsache, dass die Fans wissen, dass das Spiel in Arbeit ist, führt zu solchen Dingen und die Dinge werden sich im Laufe der Jahre nur noch intensivieren. Vielleicht wird Bethesda versuchen, einige dieser Gerüchte anzusprechen, indem sie auf ihrer Pressekonferenz zur E3 2020 einige neue Details zum Spiel enthüllt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

The Elder Scrolls 6 ist in Entwicklung für nicht spezifizierte Plattformen.

