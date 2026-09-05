Fallout bekommt einen echten Flipper, und der Preis tut richtig weh

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fallout bekommt einen neuen Ableger, allerdings nicht für PC, PlayStation oder Xbox. Stattdessen landet das Ödland jetzt auf einem echten Flipperautomaten. Stern Pinball hat gemeinsam mit Bethesda Game Studios und Kilter Films einen offiziellen „Fallout-Flipper“ vorgestellt. Das Gerät verbindet Inhalte aus der erfolgreichen Amazon-Serie mit Elementen aus den Spielen und ist bereits in drei verschiedenen Versionen erhältlich.

Die Preise haben es allerdings in sich. Die günstigste Pro Edition kostet 7.299 US-Dollar (rund 6.277 Euro), für die Premium Edition werden 10.699 US-Dollar (rund 9.201 Euro) fällig und die Limited Edition kostet sogar 13.999 US-Dollar (rund 12.039 Euro).

Du spielst als Lucy, Ghoul oder Maximus

Beim eigentlichen Spiel orientiert sich Stern Pinball stark an der Fallout-Serie. Du entscheidest dich zwischen Lucy MacLean, The Ghoul oder Maximus. Jeder Charakter bringt eigene Modi und Besonderheiten mit. Gleichzeitig führt dich der Flipper durch zentrale Elemente der Serienhandlung. Du besuchst Vault-Tec, suchst nach Wilzigs Kopf und beschäftigst dich mit der geheimnisvollen Cold Fusion. Dazu kommen typische Fallout-Mechaniken wie S.P.E.C.I.A.L., Terminals und jede Menge Ödland-Gegner.

Auch die Spiele sind deutlich vertreten. Die Premium Edition enthält beispielsweise Musik und Soundeffekte aus Fallout 3, Fallout 4 und Fallout: New Vegas. Damit soll sich der Automat nicht nur wie eine Umsetzung der TV-Serie anfühlen.

Ein echter Pip-Boy sitzt direkt im Spielfeld

Das auffälligste Feature dürfte der interaktive Pip-Boy sein. Stern Pinball hat gemeinsam mit The Wand Company ein LCD-Display direkt ins Spielfeld eingebaut. Darauf bekommst du während des Spiels Informationen, Hinweise und aktuelle Statuswerte angezeigt.

Damit nicht genug. Über eine sogenannte Shooting Gallery kannst du mit einem Fat Man Launcher auf Radskorpione, Ghule und Raider schießen. Nuka-Cola-Kronkorken werden ebenfalls Teil des Gameplays und dienen natürlich als Währung. Bei den teureren Modellen kommt zusätzlich ein unteres Vault-Spielfeld hinzu, das über Magnetmechaniken gesteuert wird. Ebenfalls enthalten ist eine Deathclaw-Figur, die als interaktives Ziel verwendet wird.

Die Limited Edition kostet richtig viel Geld

Preislich richtet sich das Ganze klar an Sammler. Die Limited Edition für umgerechnet 12.039 Euro bringt unter anderem beleuchtete Seitenelemente, spezielle Vault-Tec-Farben, verbesserten Sound, entspiegeltes Glas und weitere exklusive Design-Details mit.

Der Flipper-Anbieter verkauft einen Teil der Limited Edition außerdem direkt über sein eigenes All-Access-Programm. Dort gingen erste Exemplare bereits am 03. September 2026 in den Verkauf.

Auch die Pro Edition ist alles andere als günstig. Sie bietet trotzdem bereits die wichtigsten Fallout-Elemente, darunter den Soundtrack aus den Bethesda-Spielen, das S.P.E.C.I.A.L.-System und Sterns Online-Funktion Insider Connected. Damit kannst du unter anderem deinen Fortschritt und gesammelte Gegenstände über verschiedene Automaten hinweg verfolgen.

Fallout Pinball ist bereits erhältlich

Der Hersteller spricht ausdrücklich davon, dass Fallout Pinball ab sofort in den Varianten Pro, Premium und Limited Edition verfügbar ist. Händler können je nach Region allerdings unterschiedliche Lieferzeiten haben. Für Europa nennt Stern auf der offiziellen Fallout-Seite derzeit noch keine konkreten Euro-Preise. Bei vergleichbaren aktuellen Geräten liegen die europäischen Preise inklusive regionaler Unterschiede ohnehin deutlich anders als die US-MSRP.

Wenn du einfach nur Fallout spielen möchtest, bist du mit einer Konsole oder einem PC natürlich deutlich günstiger unterwegs. Wenn du allerdings schon immer einen vollwertigen Fallout-Flipper mit Pip-Boy, Fat Man, Deathclaw und Nuka-Cola-Kronkorken im Wohnzimmer haben wolltest, gibt es diese Möglichkeit jetzt tatsächlich. Du brauchst dafür nur sehr viele Kronkorken. Sehr viele.