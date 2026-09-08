Skyrim hat einen perfekten Punkt, an dem dir Drachen endlich Ruhe geben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Skyrim ohne Drachen wäre irgendwie nicht Skyrim. Nach dem zehnten Angriff direkt nach einer Schnellreise sieht man das vielleicht etwas anders. Genau darüber diskutieren Spieler gerade wieder im Skyrim-Subreddit. Dabei gibt es tatsächlich einen ziemlich guten Mittelweg: Du kannst die zufälligen Drachenangriffe stoppen, ohne komplett auf Drachen, Schreie und Drachenseelen verzichten zu müssen.

Dafür musst du die Hauptquest bis „A Blade in the Dark“ spielen. Und dann Delphine einfach warten lassen.

Geh nicht mit Delphine nach Kynesgrove

Nach „The Horn of Jurgen Windcaller“ möchte Delphine mit dir nach Kynesgrove. Dort wartet der nächste wichtige Drachenkampf der Hauptgeschichte. Genau vor diesem Punkt kannst du aussteigen. Solange „A Blade in the Dark“ aktiv bleibt und du die Quest in Kynesgrove nicht abschließt, pausiert Skyrim die zufälligen Drachenangriffe in der offenen Welt. Das bestätigen Spieler seit Jahren und wird aktuell wieder in der Community diskutiert.

Das bedeutet: Schnellreisen, Nebenquests erledigen, Häuser bauen oder einfach durch Himmelsrand laufen, ohne dass ständig irgendwo ein Drache landet und die halbe Bevölkerung beschäftigt.

Drachen verschwinden trotzdem nicht komplett

Genau deshalb ist dieser Punkt im Spiel interessanter als die einfachere Variante, die Hauptquest ganz am Anfang liegen zu lassen. Drachen an ihren festen Horten und Wortmauern bleiben erhalten.

Willst du eine Drachenseele, gehst du also gezielt zu einem dieser Orte und holst dir eine. Danach kannst du wieder weitgehend unbehelligt durch Skyrim ziehen. Spieler beschreiben genau diese Kombination als praktischen Mittelweg zwischen einem normalen Durchlauf und einer Welt komplett ohne Drachen. Du bist zu diesem Zeitpunkt außerdem längst als Dragonborn etabliert und kannst Schreie benutzen. Das ist der entscheidende Unterschied.

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Du kannst Skyrim auch komplett ohne Drachen spielen

Wer wirklich gar keine Lust auf Alduins Verwandtschaft hat, kann noch früher aufhören. Zufällige Drachen tauchen erst auf, nachdem du im Verlauf von „Dragon Rising“ den ersten Drachen bei Whiterun erledigt hast. Lässt du die Hauptgeschichte davor liegen, kannst du große Teile von Skyrim erkunden, ohne regelmäßig Drachen zu begegnen.

Spieler treiben das erstaunlich weit. In älteren Community-Diskussionen berichten einige davon, Charaktere auf Level 40 oder 50 gebracht zu haben, ohne die Drachenhandlung überhaupt richtig zu starten. Der Preis dafür ist allerdings höher: Ohne den ersten Drachen fehlen dir auch die normalen Möglichkeiten, Drachenseelen zu sammeln und die Dragonborn-Mechaniken vollständig zu nutzen. Deshalb ist „A Blade in the Dark“ der deutlich bessere Zeitpunkt.

Der Trick ist fast so alt wie Skyrim selbst

Neu entdeckt wurde das Ganze übrigens nicht. Schon im Januar 2012, nur wenige Monate nach dem ursprünglichen Skyrim-Release, diskutierten Spieler darüber, dass „A Blade in the Dark“ zufällige Drachenbegegnungen unterdrückt. Damals wurde bereits beschrieben, dass Drachen an festen Orten weiterhin vorhanden sind und nach Abschluss der Quest die zufälligen Angriffe zurückkehren.

Vierzehn Jahre später sorgt derselbe Punkt im Spiel immer noch für überraschte Skyrim-Spieler. Wenn du also beim nächsten Durchlauf irgendwann genug von Drachen hast, musst du weder eine Mod installieren noch irgendwelche Konsolenbefehle verwenden. Lass Delphine einfach in Kynesgrove warten.