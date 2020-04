Die Sprüche von Duke Nukem und ihre Inspirationen

Duke Nukem 3D - © 3D Realms

Duke Nukem würde uns nur halb so viel Spaß machen, würde er nicht so viele coole Sprüche reißen. Da sich im Spiel selber schon unzählige Referenzen aus unserer Pop-Kultur befinden, ist es nicht verwunderlich, dass sich zudem massig Quotes und Anspielungen aus Kultfilmen, unserer Popkultur und anderen Videospielen hören lassen. Und unser schlagfertiger Duke weiß neben seinem großen Waffenarsenal auch seine Sprüche immer richtig und zynisch einzusetzen.

Der Synchronsprecher und Sänger Jon St. John verbirgt sich hinter der coolen Stimme, welche auf Clint Eastwood’s Rolle aus Dirty Harry, nur etwas tiefer gesprochen, anspielt. Er startete als Radio DJ. Aufgrund seines stimmlichen Talents war er dann bald als Produktionschef für mehrere US Radiosender verantwortlich. Seine Stimme findet neben amerikanischen Themeparks auch in unzähligen Videospielen Verwendung. Unter anderem in der Sonic Reihe, Half-Life Reihe, der NASCAR Racing Reihe und Forsaken. Am bekannsten bleiben uns aber seine Performances als Duke Nukem seit 1996 in Erinnerung.

Ein berühmter Duke Nukem Quote

Von woher könnte dieser ikonische Duke Nukem Spruch stammen?

Duke scheint den Film They Live (1988) gesehen zu haben. Und dieser Spruch hat ihm gefallen zu haben.

Nun lasst uns herausfinden woher manche der coolen One-liner aus der komplette Duke Nukem Reihe abstammen könnten. Es werden nämlich trotzdem bei weitem nicht alle seiner unzähligen Sprüche aufgeführt.

Duke Nukem (1991)

„You’re wrong, Proton breath. I’ll be done with you and still have time to watch Oprah!”

Anspielung an die amerikanische TV-Talkshow von Oprah Winfrey (1986 – 2011)

Duke Nukem II (1993)

„I’m back!”

Anspielung an den Film The Terminator (1984)

(“I’ll be back.“)

Duke Nukem 3D (1996)

“Blow it out your ass.“

aus dem Film They Live (1988)

(“Blow it out of your ass.”)

“Boooorn tooo beee wiiiiiiild…”

Refrain und Titel des Liedes Born to be Wild (1968) von Steppenwolf

“Come get some!“

Spruch aus dem Film Army of Darkness (1993)

“Damn, I’m good!“

Spruch aus dem Film Ace Ventura – When Nature Calls (1995)

“Damn, you’re ugly!“

Anspielung an dem Film Predator (1987)

(“You’re One Ugly Motherfucker!”)

“Die, you son of a bitch!“

Spruch aus dem Film Jaws (1975)

“Do, or do not, there is no try.“

Spruch aus dem Film Star Wars – Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

“Go ahead, make my day.“

Spruch aus dem Film Sudden Impact (Dirty Harry 4) (1983)

“Groovy!“

Spruch aus dem Film Evil Dead 2: Dead by Dawn (1987)

“Hail to the king, baby!“

Spruch aus dem Film Army of Darkness (1993)

“Hmmm… book ’em, Danno!“

Spruch aus der Serie Hawaii Five-O (1968-1980)

“Hmm, that’s one doomed space marine.”

Anspielung an das Videospiel Doom (1993)

“I’ll rip your head off and shit down your neck!“

Spruch aus dem Film Full Metal Jacket (1987)

(“Un-fuck yourself or I will unscrew your head and shit down your neck!”)

“I’m gonna get medieval on your asses!“

Spruch aus dem Film Pulp Fiction (1996)

(I’m gonna get medieval on your ass!”)

“I ain’t afraid of no quake!“

Text aus dem Titelsong zum Film Ghostbusters (1984) von Ray Parker, Jr.

mit einer Anspielung auf das PC-Spiel Quake (1996) id Software

(„I’m afraid of no ghost.”)

“It’s time to kick ass and chew bubble gum… and I’m all outta gum.“

Spruch aus dem Film They Live (1988)

(“I have come here to chew bubblegum and kick ass… and I’m all out of bubblegum.”)

“Let God sort ’em out!”

Ratschlag von Arnaud Amalric während der Kreuzzüge Jahre 1209

(“Kill them all and let god sort them out!”)

“Let’s rock!“

Spruch aus dem Film Aliens (1986)

“Looks like cleanup on aisle four.”

Anspielung an den Film Army of Darkness (1993)

“Mess with the best, you will die like the rest.“

Spruch aus dem Film Hackers (1995)

“Now this is a force to be reckoned with!

Anspielung an das Star Wars Videospiel Dark Forces (1995)

“Ooh, that’s gotta hurt.“

Spruch aus dem Film Army of Darkness (1993)

“Shit happens.“

Spruch aus dem Film Predator 2 (1990)

“Sometimes even I amaze myself.“

Spruch aus dem Film Star Wars – Episode IV – A New Hope (1977)

(“Sometimes I amaze even myself.”)

“Staying alive, staying alive!”

Refrain des Liedes Stayin‘ Alive (1977) von den Bee Gees

“Terminated!“

Anspielung an den Film The Terminator (1984)

(„You are terminated!“)

“What are you waitin’ for? Christmas?“

Spruch aus dem Film Die Hard (1988)

“Who wants some?“

Spruch aus dem Film Army of Darkness (1992)

“Why so serious, Sam?”

Anspielung an das Spiel Serious Sam (2001)

(kommt in Duke Nukem 3D: 20th Anniversary Edition World Tour (2016) vor)

„Yippie ka-yay, motherfucker!“

Spruch aus den Filmen Die Hard (1988), Die Hard 2: Die Harder (1990) und

Die Hard with a Vengeance (1995)

“Your face, your ass – what’s the difference?“

Anspielung an einen Witz von Andrew Dice Clay

Duke Nukem: Time to Kill (1998)

“Dying ain’t much of a living, boy.”

Spruch aus dem Film The Outlaw Josey Wales (1976)

“Hello? McFly?”

Anspielung an den Film Back to the Future (1985)

“I love the smell of bacon in the morning.”

Anspielung an den Film Apocalypse Now (1979)

(“I love the smell of napalm in the morning.”)

“I make this look good.”

Spruch aus dem Film Men in Black (1997)

“Lara, is that you?”

Anspielung an des Videospiel Tomb Raider (1996)

“Looks like it’s time to kill!”

Anspielung an das Videospiel Blood (1997)

“Suck my boom stick!”

Anspielung an den Film Army of Darkness (1992)

(“This is my boom stick.”)

“There’s a new sheriff in town.”

Spruch aus dem Film 48 Hrs. (1982)

“Little pig, little pig, let me in. Or I’ll huff and I’ll puff and I’ll kick your ass in!”

Anspielung an The Shining (1980)

(aus dem Märchen Die drei kleinen Schweinchen)

(“Little Pigs, little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny- chin chin? Then I’ll huff… and I’ll Puff.. and I’ll blow your house in.”)

“So much for the new boots…Has anyone seen Mr. Hankey?”

Anspielung an die TV-Serie South Park (seit 1997)

“Where’s Doc Brown when ya need him?“

Anspielung an den Film Back to the Future (1985)

Duke Nukem: Zero Hour (1999)

“Blow it out your ass!”

Spruch aus dem Film They Live (1988)

(„Blow it out of your ass.”)

“I ain’t got time to bleed!”

Spruch aus dem Film The Predator (1987)

“I need your clothes, your boots, and your horse…uhhh… forget the horse. ”

Anspielung an den Film Terminator 2: Jugdement Day (1991)

(“I need your clothes, your boots and your motorcycle.”)

“Squeal Piggy Squeal!”

Anspielung an den Film Deliverance (1972)

“Oh boy, it’s clobberin’ time!”

Anspielung an die Marvel Comics der Fantastic Four (seit 1961)

“Eh… Just a flesh wound.”

Spruch aus dem Film Monty Python and the Holy Grail (1975)

“Nuts roasting… as I open fire.”

Anspielung an das Lied The Christmas Song (1945) von Robert Wells und Mel Tormé

“Hey kids you remember i’m a professional, don’t try this at home!”

Klassischer Spruch

“I’m cocked, locked, and ready to rock Duke!”

Anspielung an den Film The Rock (1996)

(“Me and my boys are cocked, locked and ready to rock.”)

“I’m sorry, did I break your concentration?”

Spruch aus dem Film Pulp Fiction (1996)

“Great, what am I supposed to use, harsh language?”

Anspielung an den Film Aliens (1986)

(„What the hell are we supposed to use, man? Harsh language?”)

Duke Nukem: Land of the Babes (2000)

“Welcome to “Cool’s-Ville”, Population: Me.”

Anspielung an den Film The Iron Giant (1999)

(“Welcome to “Cool’s-Ville”, Population: Us.”)

“I’m climbing a ladder… to heaven.”

Anspielung an das Lied Stairway to Heaven (1971) von Led Zeppelin

Duke Nukem: Manhattan Project (2002)

“Ah, New York! It’s my kind of town. If I can kill ’em here… I can kill ’em anywhere!”

Anspielung an das Lied New York, New York (1977) von Frank Sinatra

(“If I can make it there, I’ll make it anywhere…”)

“Crouching mutant, hidden pipebomb!”

Anspielung an den Film Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

“Half man, half animal, all dead.”

Anspielung an den Film RoboCop (1987)

(“Half man, Half machine, all cop”)

“I am the king of the world, baby!”

Anspielung an den Film Titanic (1997)

(„I am the king of the world!”)

“I like big guns, and I cannot lie.”

Anpielung an das Lied Baby Got Back (1992) von Sir Mix-A-Lot

“I love the smell of bird crap in the morning.”

Anspielung an den Film Apocalypse Now (1979)

(“I love the smell of napalm in the morning.”)

“I see dead people.”

Anspielung an den Film The Sixth Sense (1999)

“It’s a good day to die!”

Spruch aus der TV-Serie Star Trek: The Next Generation (1987 – 1994)

“It’s clobbering time!”

Anspielung an die Marvel Comics der Fantastic Four (seit 1961)

“Life is like a box of ammo.”

Anspielung an den Film Forrest Gump (1994)

(“Life is like a box of chocolates…”)

“Morphix and his GLOPP rig are going down faster than Enron. Let’s rock.”

Anspielung an den tatsächlich zugetragenen Skandal des Energiekonzernes Enron im Jahre 2001

“No token? No ride!”

Anspielung an Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

(“No ticket”)

“Oops, I did it again!”

Anspielung an den Song Oops, I did it again (2004) von Britney Spears

“Say hello to my little friend!”

Spruch aus dem Film Scarface (1983)

“Squeal like a Pig!”

Spruch aus dem Film Deliverance (1972)

“Time to deliver max pain on the A-Train… now where’d I put that subway token?”

Anspielung an das Videospiel Max Payne (2001)

“What am I? A frog?”

Asnpielung an das Videospiel Frogger (1981)

“You’re goin’ down faster than the XFL!”

Anspielung an die kurzweilige, amerikanische XFL Football League im Jahre 2001

“You are the missing link. Goodbye.”

Anspielung an die Amerikanische Gameshow The Weakest Link (2001 bis 2003)

“Space, the final frontier. These are the voyages of Duke Nukem. My continuing mission: to explore strange new babes, to seek out new aliens and kick their asses.”

Anspielung an die TV-Serie Star Trek (1966-1969)

(“Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new world, to seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.”)

Duke Nukem Forever (2011)

“Take your tentacles back to Japan, you freak!”

Anspielung an die berühmten Hentai Tentakeln

“Got milk?”

Anspielung an den berühmten Werbeslogan von 1993

“I’m from Las Vegas, and I say: kill ’em all.”

Anspielung an den Film Starship Troopers (1993)

(“I’m from Buenos Aires, and I say: kill ’em all”)

“I’m the Duke, I’m A-number 1.”

Anspielung an den Film Escape From New York (1981)

(“You’re the… Duke. You’re… A-number one.”)

“Oh yeah! I’m bringing sexy back.”

mögliche Anspielung an den Song SexyBack (2006) von Justin Timberlake

“Power armor is for pussies!”

Anspielung an das Videospiel HALO (2001)

“This is taking forever. Time to stop pissing around and get this big guy back into action. Woah, that water’s cold. And deep too.”

Anspielung an die viel zu lange Entwicklungszeit von dem Videospiel Duke Nukem Forever (2011), sowie eines alten Witzes:

There was these two guys one from Arkansas and one from California. They are both urinating off a bridge. The Californian says, “Gee this water is cold”. The Arkansan turns to him and says “Yeah, it’s deep too”.

“Tonight you dine in hell!”

Anspielung an den Film 300 (2006)

(“Tonight we dine in hell”)

“A crowbar would come in handy right about now.”

Anspielung an die Brechstange aus dem Videospiel Half-Life (1997)

“Squeal piggy! Squeal! “

Anspielung an den Film Deliverance (1972)

“Dammit Leroy!”

Anspielung an das Internetphänomen des World of Warcraft (2004) Spielcharakters Leroy Jenkins

“That’s one dead space marine.”

Anspielung an das Videospiel Doom (1993)

“America, fuck yeah!”

Songtitel aus dem Film Team America (2004)

“Good, bad, I’m the guy with the gun!”

Spruch aus dem Film Army of Darkness (1993)

“I don’t dig on swine.”

Spruch aus dem Film Pulp Fiction (1994)

(„I just don’t dig on swine.”)

“I’m going to kill you old style.”

und

“I’ve got balls, balls, balls, balls of Steel”

aus einem Prankcall mittels Ventrilo Software und der Verwendung eines Duke Nukem Soundboards (zu finden unter Ventrilo Harassment – Duke Nukem Forever).

“I hate valve puzzles!”

Anspielung an das Videospiel Half-Life (1997)

“Where’s a hammer when you need one?”

“Huh, I was expecting a monkey.”

Anspielung an das Videospiel Donkey Kong (1981)

“You’ve got a lot of guts. Let’s see what they look like.”

Spruch aus dem Film Small Soldiers (1998)

“I’d buy this for a dollar.”

Anspielung an den Film RoboCop (1987)

(„I’d buy that for a dollar.”)

“If I promised to kill you last, I lied.”

Anspielung an den Film Commando (1985)

(“Remember, Sully, when I promised to kill you last? I lied.”)

“Duke wins… Fatality!”

Anspielung an das Videospiele Mortal Kombat Reihe (seit 1992)

“If it bleeds, I can kill it.”

Spruch aus dem Film Predator (1987)

(„If it bleeds, we can kill it.“)

“What’s new, pussycat?”

Anspielung an das Lied What’s New Pussycat (2003) von Tom Jones

“You’re one ugly motherfucker.”

Spruch aus dem Film Predator (1987)

“Dear diary… Jackpot!”

Spruch aus der TV-Zeichentrick-Serie Family Guy (1999-2003, seit 2005)

“Seriously, a nutless monkey can do your job.”

Spruch aus dem Film Tropic Thunder (2008)

(“A nutless monkey can do your job.”)

“Just call me “Frankenstein”.”

Anspielung an den Film Deathrace (2008)

“Time to paint the town red.”

Anspielung an den Film High Plains Drifter (1973)

“Pork chop sandwiches!”

Spruch aus den G.I. Joe PSA (2003)

“Often imitated, never duplicated.”

mögliche Anspielung zu dem Zeichentrickfilm Disney‘s Aladdin (1992)

Und wer jetzt noch die einmaligen Performances von Jon St. John hören mag, der kann sich nun ein paar Sprüche aus der gesamten Duke Nukem Reihe anhören.

Guter Filmgeschmack

Und was haben wir nun aus der ganzen langen Liste mancher Anspielungen gelernt? Dass Duke Nukem und die Teams hinter der Spielreihe einen sehr interessanten Filmgeschmack haben. Falls euch wieder mal das Fernsehprogramm, Netflix oder Disney+ langweilen sollten, dann kauft und schaut euch einen von Dukes Vorschlägen Und so haben wir immer noch Hoffnung auf eine eventuelle Fortsetzung der Duke Nukem Reihe. Es gibt nämlich seit dem letzten Spiel schon viele neue Filme und Songs die vom Duke persönlich zitiert werden möchten.

Der letzter Release der Duke Nukem Reihe ist übrigens Duke Nukem 3D: 20th Anniversary Edition World Tour. Eine überarbeitete Version von Duke Nukem 3D welche von Nerve Software und Gearbox Software herausgebracht worden ist Zusätzlich wurde von den original Leveldesignern eine brandneue fünfte Episode programmiert, inklusive neuen Musikstücken von Lee Jackson und neu aufgenommene One-liner von Jon St. John. Diese neue Version könnt ihr für die PlayStation 4, Xbox One und PC hier erwerben. (Links: Amazon.de und Steam)

