Die 25+ besten PlayStation 5-Spiele aller Zeiten

Was ist das beliebteste und beste Spiel auf der PlayStation 5? Nun, da gibt es nicht nur Eines. Bei uns kommen nur Spiele auf die Liste, die wir auch getestet haben. Und das waren seit dem Release der Konsole im letzten Jahr schon einige! Die PlayStation 5 bietet jetzt schon einige gute Titel wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oder Returnal.

In unserer Aufstellung sind nur Spiele vertreten, die bei uns eine Wertung von mindestens 8 von 10 Punkten erhalten haben. Spiele die darunter fallen schaffen es nicht in diese Besten-Liste für die PlayStation 5. Hierbei ist zu beachten, dass wir auch Titel in der Liste mit aufnehmen, die auch auf anderen Plattformen vertreten sind.

Das Ranking wird laufend erweitert, sobald ein weiteres Spiel den Punktestand von 8 oder mehr übersteigt.

Die besten PlayStation 5-Spiele aller Zeiten mit einer Wertung von 8/10 (Teil 1)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Miles Morales ist ein “sicheres” Launch-Spiel. Es baut auf den Erfolg von “Spider-Man” auf, hier konnte Sony also nicht viel falsch machen. Doch Insomniac hat nicht einfach eine 1:1 Kopie geliefert, sonder diese auch erweitert.

Es sind gute, sinnvolle Änderungen dabei, welche das Upgrade-System betreffen. Miles Morales ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter und aufgrund seiner Jugendlichkeit, emotionaler und anders als der gefestigte Peter Parker.

Bei Marvel’s Spider-Man: Miles Morales handelt es sich um einen PlayStation Exklusivtitel.

Demon’s Souls

Demon’s Souls beweist dass es seinen Ruf als eines der härtesten und besten Action RPGS zu RECHT hat!

Es ist grafisch auf einem unfassbar schönen Niveau, der Sound ist perfekt abgestimmt. Für Neueinsteiger ist es zwar sehr hart, sich in die Souls Welt einzuspielen… aber es steht euch eine atemberaubende Schlacht bevor!

Auch bei Demon’s Souls handelt es sich um einen PlayStation 5 Exklusiv-Titel.

Little Nightmares 2

Dieses Spiel ist in seiner Kunst, seinem Sinn für Atmosphäre, Ton und Bild ein absoluter Hammer. Nicht nur saß ich oft mit weit offenem Mund vor der Konsole, sondern vergas teilweise auf mein Getränk, mein Essen oder auch mal darauf durchzuatmen.

Das Game hat weder Jump N Run noch Puzzle Spiele neu erfunden aber Little Nightmares 2 hebt das ganze auf ein neues Niveau. Als Horror Fan ist dieses Spiel ein wirkliches Erlebnis für die Sinne.

Hitman 3

Was für ein geniales Agenten Spiel! Ich bin nicht nur schwer begeistert von IO Interactive und ihrem bereits legendären Agent 47, sondern von der schieren Masse an Content.

Hitman 3 bekommt fast die höchste Wertung im Review, weil es nahezu perfekt abgeliefert wurde. Der Spaß in diesem Spiel nimmt fast kein Ende. Die Spannung und die Stealth-Arbeit sind auf höchstem Niveau.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Obwohl Scott Pilgrim The Game auch im Review erscheint wie ein simpler Retro Side-Scroller, so ist es überraschend gut gelungen. Das Spiel fängt den Charme des Films ein und ergänzt dies mit einem klassischen Level-System der Beat-Em Ups.

Die Fortschritte der Charaktere sind nicht sinnlos, sondern schalten neue Moves als Belohnung frei, was dem ganzen einen Sinn verleiht und nicht im stupiden Button-Mashing endet.

Worms Rumble

Wenn man die letzten Trends so bedenkt und welche Games bei Spielern eingeschlagen haben, so macht Team17 hier gerade vieles Richtig. Es geht mal los mit dem schnellen und kurzlebigen Shooter.

Kurze knappe Ladezeiten, Gruppen von bis zu 32 Spielern machen das Matchmaking einfach. Man ist so schnell in einer neuen Runde wie man wieder draußen sein kann.

Devil May Cry 5 – Special Edition

Zum Release der Next-Gen-Konsole wurde schon einige Tage vorher die Devil May Cry 5 Special Edition veröffentlicht, welche die neuen Möglichkeiten der PS5 ausnutzt. Das Spiel unterstützte besonders Bildschirme ab 120Hz mit einem besonderen Raytracing-Modus der es erlaubt auf 4K mit 30FPS zu spielen.

Zu guter Letzt das i-Töpfelchen auf der Special Edition. Fans wollten es, Fans bekamen es jetzt. Vergil ist ein spielbarer Charakter. Bei der PS5 Version ist er automatisch dabei, bei der PS4-Version müssen Spieler ihn als kostenpflichtigen DLC erwerben.

Resident Evil Village

Resident Evil Village ist an sich gesehen, ein gelungenes Spiel. Hierbei sollte man wie schon bei dem Vorgänger die älteren Teile ausblenden und offen an den Titel herantreten, auch wenn es Verbindungen zu Resident Evil 4 und 7 gibt.

Die Spielzeit liegt zwischen 10 und 12 Stunden, das hängt vom Spielstil und auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Dank einer Trophäe scheint es aber auch möglich zu sein, die Story unter 3 Stunden abzuschließen.