Die PlayStation 2 ist bis heute die meistverkaufte Heimkonsole aller Zeiten. Sie verkaufte sich während ihrer Laufzeit weltweit 157,68 Millionen Mal und erschien erstmals am 4. März 2000 in Japan. Der Europa-Starttermin war der 24. November 2000.



Verteilt nach Regionen war die PS2 besonders stark in Europa. Hier verkaufte Sony am meisten mit 55,28 Millionen Einheiten. In Nordamerika waren es nicht viel weniger mit 53,65 Millionen verkauften Konsolen. Im Land der aufgehenden Sonne, Japan, wurden stolze 23,18 Millionen Konsolen verkauft. Der restliche Planet bekam 25,57 Millionen PS2-Konsolen.

Wie man sich es von der meistverkauften Plattform der Geschichte des Videospiels erwarten darf, war auch der Verkauf der Spiele-Software stark. Nachfolgend haben wir euch eine Liste der TOP 10 zusammengestellt. Wir sind gespannt welche Titel ihr selbst gespielt habt. Sagt es uns später in einem Kommentar.

10. Final Fantasy XII